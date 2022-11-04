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قطعوا الطريق السريع

لقطات لسائق يدهس أنصار بولسونارو بالبرازيل

2022-11-04 الساعة 1:54
لقطات لسائق يدهس أنصار بولسونارو بالبرازيل
المواطن - متابعة

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اقتحم سائق غاضب بسيارته، تجمعًا لأنصار للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بعد أن وجدهم يقطعون الطريق السريع، إلى بلدة Mirassol بولاية ساو باولو، احتجاجًا على هزيمته الأحد الماضي بانتخابات فاز بها خصمه اليساري لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، فدهس 17 منهم.

إصابات

وأظهر الفيديو، عددًا من المحتشدين قاموا بملاحقته على مرأى من عناصر للشرطة اعترضوه أيضًا وألقوا القبض عليه قبل أن يغادر المكان، فذكر أنه لم يقم بالدهس الذي أصاب به امرأتين و3 رجال شرطة و12 رجلًا إلا دفاعًا عن النفس، بعد أن حاول عدد من المحتشدين الاعتداء عليه، لذلك اضطر إلى قيادة السيارة بسرعة أكبر “ابتعادًا عن الخطر” كما قال.

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غير أن مقاطع فيديو التي صوّرها عدد من المحتشدين للدهس الجماعي، أثبتت بأن ما قام به السائق الذي مثل أمس الخميس أمام قاضٍ محلي، كان متعمدًا، وعقوبته السجن لمدة سيتم تحديدها في جلسة استماع تعقد الأسبوع المقبل.

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