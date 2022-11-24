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مع توقعات باستمرار الأمطار للغد

لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة

2022-11-24 الساعة 7:20
لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة
المواطن - الرياض

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تداول مواطنون مقطع فيديو على تويتر، اليوم الخميس، يظهر جهود أمانة جدة في سحب مياه الأمطار.

وأظهر الفيديو، سحب مياه الأمطار من الأنفاق وإعادتها للشارع من جديد.

توقعات باستمرار الأمطار للغد

وتوقع مدير إدارة التوقعات في المركز الوطني للأرصاد حمزة كومي، استمرار الأمطار على جدة ما بين خفيفة إلى متوسطة حتى صباح الغد.

وأوضح في تصريحات لقناة الإخبارية، أن الأمطار على جدة ستكون بتفاوت وكميات أقل عن اليوم، مشيرًا إلى وجود تحسن تدريجي.

وأشار إلى أن كميات الأمطار أقل على العاصمة المقدسة والطائف ؛ ولكنها تكون أكثر شدة على جنوب جدة، والأجزاء الشرقية منها.

الحالة الجوية مستمرة

كان مركز الأرصاد ذكر اليوم، أن الحالة الجوية على جدة مستمرة وأنه يعمل على التنسيق المستمر مع كافة الجهات العاملة ميدانيًا وفق الآلية المعتمدة للتعامل مع الظواهر الجوية.

 

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