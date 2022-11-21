لقطات لسقوط طائرة على منطقة سكنية بكولومبيا

أفاد رئيس بلدية بمدينة ميديلين، ثاني أكبر مدن كولومبيا، على موقع التدوينات القصيرة تويتر، اليوم الاثنين، أن طائرة صغيرة سقطت في منطقة سكنية بالمدينة.

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وقالت خدمات الطوارئ بالمدينة: إن الطائرة كان على متنها ثمانية أشخاص، وأنها أصابت منزلًا واحدًا على الأقل في منطقة بيلين روساليس.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات لآثار تحطم الطائرة وتصاعد الدخان من المنطقة السكنية.