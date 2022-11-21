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تصاعد الدخان من المنازل

لقطات لسقوط طائرة على منطقة سكنية بكولومبيا

2022-11-21 الساعة 11:56
لقطات لسقوط طائرة على منطقة سكنية بكولومبيا
المواطن - متابعة

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أفاد رئيس بلدية بمدينة ميديلين، ثاني أكبر مدن كولومبيا، على موقع التدوينات القصيرة تويتر، اليوم الاثنين، أن طائرة صغيرة سقطت في منطقة سكنية بالمدينة.

التفاصيل

وقالت خدمات الطوارئ بالمدينة: إن الطائرة كان على متنها ثمانية أشخاص، وأنها أصابت منزلًا واحدًا على الأقل في منطقة بيلين روساليس.

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وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات لآثار تحطم الطائرة وتصاعد الدخان من المنطقة السكنية.

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