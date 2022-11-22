لقطات لعمليات إحماء المنتخب السعودي قبل لقاء الأرجنتين

البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب
يجري المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عمليات الإحماء، قبل دقائق من بداية اللقاء المرتقب للمنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني على ملعب لوسيل ضمن مواجهات الدور الأول بكأس العالم قطر 2022.
واصطفت الجماهير السعودية منذ صباح اليوم الثلاثاء، داخل مدرجات استاد لوسيل لمؤازرة المنتخب السعودي أمام الأرجنتين في المباراة المرتقبة اليوم ضمن مواجهات الدور الأول بكأس العالم 2022.
وتمنى عدد من الجماهير السعودية بمدرجات استاد لوسيل خروج الشوط الأول بالتعادل مع تقفيل الملعب أمام قدرات وسرعات لاعبي الأرجنتين حتى لا يسمح لهم باستغلال التحركات وفارق السرعات والمهارات خاصة لـ ميسي وباريديز.
وقال مشجع سعودي: اتمنى فوز الأخضر رغم صعوبة اللقاء وفي حضور ليونيل ميسي.
ورغم قوة الأرجنتين، إلا أن الجماهير العربية تنتظر أداءً جيداً من المنتخب السعودي ضد أصدقاء الأسطورة ليونيل ميسي.
ويبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عند الواحدة ظُهر اليوم، مشاركته في بطولة كأس العالم قطر 2022 والتي تستمر حتى الـ 18 من ديسمبر المقبل، حين يواجه نظيره الأرجنتيني لحساب المجموعة الثالثة بالجولة الأولى.
يضم المنتخب السعودي؛ في مجموعته منتخبات كل من الأرجنتين، المكسيك، وبولندا، وسيواجه المنتخب السعودي نظيري البولندي يوم 26 نوفمبر الجاري، ويخوض مباراة الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم ضد المكسيك يوم 30 نوفمبر.
ويلتقي الصقور (الأخضر) بـ التانجو على أرض ملعب لوسيل المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة، وسط مساندة ودعم من قبل الحضور الجماهيري الكبير المتوقع.
ويعول الصقور الخضر على خدمات القائد المحنك سلمان الفرج حال مشاركته باللقاء وسالم الدوسري والمهاجم فراس البريكان لتقديم الكثير في هذا اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية.