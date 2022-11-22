لقطات لعمليات إحماء المنتخب السعودي قبل لقاء الأرجنتين

يجري المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عمليات الإحماء، قبل دقائق من بداية اللقاء المرتقب للمنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني على ملعب لوسيل ضمن مواجهات الدور الأول بكأس العالم قطر 2022.

اصطفاف جماهيري

واصطفت الجماهير السعودية منذ صباح اليوم الثلاثاء، داخل مدرجات استاد لوسيل لمؤازرة المنتخب السعودي أمام الأرجنتين في المباراة المرتقبة اليوم ضمن مواجهات الدور الأول بكأس العالم 2022.

تمنيات بالفوز

وتمنى عدد من الجماهير السعودية بمدرجات استاد لوسيل خروج الشوط الأول بالتعادل مع تقفيل الملعب أمام قدرات وسرعات لاعبي الأرجنتين حتى لا يسمح لهم باستغلال التحركات وفارق السرعات والمهارات خاصة لـ ميسي وباريديز.

وقال مشجع سعودي: اتمنى فوز الأخضر رغم صعوبة اللقاء وفي حضور ليونيل ميسي.

ورغم قوة الأرجنتين، إلا أن الجماهير العربية تنتظر أداءً جيداً من المنتخب السعودي ضد أصدقاء الأسطورة ليونيل ميسي.

مباراة للتاريخ

ويبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عند الواحدة ظُهر اليوم، مشاركته في بطولة كأس العالم قطر 2022 والتي تستمر حتى الـ 18 من ديسمبر المقبل، حين يواجه نظيره الأرجنتيني لحساب المجموعة الثالثة بالجولة الأولى.

يضم المنتخب السعودي؛ في مجموعته منتخبات كل من الأرجنتين، المكسيك، وبولندا، وسيواجه المنتخب السعودي نظيري البولندي يوم 26 نوفمبر الجاري، ويخوض مباراة الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم ضد المكسيك يوم 30 نوفمبر.

ويلتقي الصقور (الأخضر) بـ التانجو على أرض ملعب لوسيل المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة، وسط مساندة ودعم من قبل الحضور الجماهيري الكبير المتوقع.

صقور الأخضر

ويعول الصقور الخضر على خدمات القائد المحنك سلمان الفرج حال مشاركته باللقاء وسالم الدوسري والمهاجم فراس البريكان لتقديم الكثير في هذا اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية.