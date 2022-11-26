لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا

أجرى لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عمليات الإحماء، قبل دقائق من انطلاق المباراة المرتقبة لـ الأخضر أمام بولندا ضمن مواجهات دور المجموعات بكأس العالم 2022 في قطر.

ونشر حساب المنتخب السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لقطات لعمليات إحماء اللاعبين قبل دقائق من انطلاق مباراة السعودية وبولندا على ملعب المدينة التعليمية.

تشكيل الأخضر

استقر المدير الفني الفرنسي، هبرفي رينارد على تشكيلة المنتخب السعودي التي سيخوض بها مباراته المرتقبة أمام بولندا في الرابعة عصر اليوم السبت، على ملعب المدينة التعليمية ضمن مباريات كأس العالم 2022.

مواجهة بولندا

واستبعد الفرنسي هيرفي رينار مدرب السعودية مشاركة سلمان الفرج في مباراة أخرى بكأس العالم لكرة القدم بعدما تعرض قائد المنتخب الوطني لإصابة خلال الفوز التاريخي على الأرجنتين، هذا بالإضافة إلى غياب ياسر الشهراني لخضوعه إلى جراحه عقب إصابته إثر اصطدام مع زميله الحارس محمد العويس الذي كان يحاول إبعاد تمريرة عالية، ولن يستطع اللاعب المشاركة مع الأخضر في المونديال حتى حال التأهل إلى الدور المقبل.

على الجانب الآخر، يسعى المنتخب البولندي إلى تعويض إهداره ركلة جزاء أمام المكسيك واكتفاءه بنقطة التعادل، وسيكون الفوز على السعودية بوابة عبور محتملة للدور الثاني، إلا أن الهداف ليفاندوفسكي ورفاقه يعلمون جيداً أن التكهنات السابقة للبطولة التي وضعت المنتخب السعودي كمحطة سهلة لم تعد كما كانت بعد التفوق على الأرجنتين.