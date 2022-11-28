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بعد تطويره برؤية مبتكرة

لقطات لعودة بريد القاهرة التاريخي للعمل بعد 150 عامًا

2022-11-28 الساعة 12:04
لقطات لعودة بريد القاهرة التاريخي للعمل بعد 150 عامًا
المواطن - متابعة

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افتُتح مكتب بريد القاهرة الرئيسي التاريخي بمنطقة العتبة، وسط العاصمة المصرية القاهرة، بعد تطويره وترميمه برؤية مبتكرة للحفاظ على قيمته التاريخية والتصميم المعماري الأصلي للمبنى.

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وتم تزويد المكتب بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية، مع مواكبة الاحتفاظ بالملامح التاريخية للمبنى، وفقًا للشرق الأوسط.

وأفاد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، أن البريد المصري مؤسسة عريقة يمتد تاريخها لأكثر من 150 عامًا، وهو ما يجعلها تمتلك العديد من المكاتب الأثرية والتي يعود بعضها إلى عام 1870.

وأردف أن افتتاح مكتب بريد القاهرة الرئيسي التاريخي بالعتبة، يأتي في إطار رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحديث مكاتب البريد ذات الطابع التاريخي للحفاظ على تراثها المعماري والهوية المصرية، التي تم في إطارها أيضًا تطوير مكتب بريد أسوان التاريخي، على حد تعبيره.

وقد تم تطوير المكتب عبر إزالة العديد من المواد الإنشائية القديمة الموجودة في المبنى والتي أساءت إلى الهيكل الأصلي، حيث تمت إزالة الأسقف المعلقة والأَلواح الخشبية القديمة والجص التالف؛ مما أدى إلى إظهار جماليات العناصر الإنشائية والمعمارية الأصلية مثل الطوب الأحمر القديم، والأحجار المحلية والحديد المشغول والأخشاب القيمة، كما تم الاحتفاظ بكثير من التركيبات الأصلية وإصلاحها.

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