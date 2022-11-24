لقطات لغرق بعض الأحياء في جدة

عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية ولي العهد يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية حي الأمير فواز أعلى كمية أمطار في جدة إنقاذ عائلة من 5 أشخاص احتجزهم سيل شعيب قرية الخيف “وادي كأس العالم” ينقل حماس المونديال إلى زوار “ذا جروفز”
نشرت قناة الإخبارية، لقطات مصورة، اليوم الخميس، توضح غرق بعض الأحياء في جدة جراء الحالة المطيرة التي شهدتها اليوم.
فيديو | لقطات توضح غرق بعض الأحياء في جدة #أمطار_جدة#جدة_الآن#الإخبارية pic.twitter.com/CYqw56jduaقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 24, 2022
وفي وقعت سابق، أعلنت أمانة جدة، الحالة القصوى لمواجهة الحالة المطيرة، كما سجلت الأرصاد أعلى كمية أمطار اليوم في جدة حيث تجاوزت 179 ملم، أي أعلى من سيول 2009.
وتهيب السلطات بالمواطنين بضرورة توخي الحذر، أثناء هطول الأمطار، وعدم الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة، حفاظًا على سلامتهم.