لقطات لـ أمطار حائل اليوم والمياه تغرق الطرق

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نشر خبير الطقس والفلك د. خالد صالح الزعاق، لقطات لأمطار منطقة حائل، حيث ظهرت الشوارع وهي مليئة بمياه الأمطار.
وهطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وعددًا من المحافظات والمراكز والهجر، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
#أمطار_حائل
شباب أحلفو حلي لازم أركب معهم يمشونن على المطر …قلت معكم 😂😂 pic.twitter.com/PRYjsvjKcb
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) November 11, 2022
#أمطار_حائل pic.twitter.com/Oqu3E8j6HG
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) November 11, 2022
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقة الشرقية (حفر الباطن)، وأجزاء من الحدود الشمالية (رفحاء).
في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة جازان وعسير والباحة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.
#أمطار_حائل pic.twitter.com/ZFOSPrrABP
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) November 11, 2022