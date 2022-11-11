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من متوسطة إلى غزيرة

لقطات لـ أمطار حائل اليوم والمياه تغرق الطرق

2022-11-11 الساعة 9:32
لقطات لـ أمطار حائل اليوم والمياه تغرق الطرق
المواطن - الرياض

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نشر خبير الطقس والفلك د. خالد صالح الزعاق، لقطات لأمطار منطقة حائل، حيث ظهرت الشوارع وهي مليئة بمياه الأمطار.

وهطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وعددًا من المحافظات والمراكز والهجر، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

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توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقة الشرقية (حفر الباطن)، وأجزاء من الحدود الشمالية (رفحاء).

في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة جازان وعسير والباحة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

 

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