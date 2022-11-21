لقطات لـ أمطار مكة المكرمة والطائف اليوم

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نشرت إمارة مكة المكرمة، لقطات فيديو توثق حالة الطقس غير المستقر التي تشهدها المملكة حاليًّا.
#فيديو 🎥
أمطار شرق #العاصمة_المقدسة 🌧️
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تصوير: حماد الهذلي pic.twitter.com/YxsK3ij8Kkقد يهمّك أيضاً
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) November 21, 2022
وأظهر مقطع فيديو الأجواء المطيرة والسيول في شرق العاصمة.
#فيديو 🎥
أجواء #الطائف 🌧️
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تصوير: ماجد عسيري pic.twitter.com/XKDBtnBVOf
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) November 21, 2022
فيما أظهر فيديو آخر الأمطار التي تشهدها الطائف.
وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا للمواطنين من الطقس غير المستقر في مناطق كثيرة من المملكة، مع توقعات بفرصة هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة، وأوضحت أن الطقس مائل للأمطار المتوسطة إلى أمطار غزيرة، وطالبت المواطنين بتوخي الحذر خاصة على الطرق.
من جانب آخر، تتأهب الجهات الرسمية والصحية لمواجهة أحوال الطقس.