لقطات لـ أمطار مكة المكرمة والطائف اليوم

نشرت إمارة مكة المكرمة، لقطات فيديو توثق حالة الطقس غير المستقر التي تشهدها المملكة حاليًّا.

وأظهر مقطع فيديو الأجواء المطيرة والسيول في شرق العاصمة.

فيما أظهر فيديو آخر الأمطار التي تشهدها الطائف.

تحذيرات

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا للمواطنين من الطقس غير المستقر في مناطق كثيرة من المملكة، مع توقعات بفرصة هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة، وأوضحت أن الطقس مائل للأمطار المتوسطة إلى أمطار غزيرة، وطالبت المواطنين بتوخي الحذر خاصة على الطرق.

من جانب آخر، تتأهب الجهات الرسمية والصحية لمواجهة أحوال الطقس.