لقطات لـ المرور السري خلال متابعة مركبة مخالفة

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نشر المرور التابع لوزارة الداخلية، مقطع فيديو يوثق جانبًا من جهود المرور السري في مدينة الرياض؛ للحد من المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.
🎥 جهود المرور السري في مدينة الرياض للحد من المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.#المرور_السعودي pic.twitter.com/MdwtzwK1tFقد يهمّك أيضاً
— المرور السعودي (@eMoroor) November 18, 2022
أظهر مقطع الفيديو تكاتفًا بين مسؤولي المرور على الطريق خلال متابعة سيارة مخالفة للقواعد المرورية.
تناشد وزارة الداخلية المواطنين دائمًا بضرورة الالتزام بالقواعد المرورية لتنظيم حركة السير والحفاظ على السلامة، مشددة بعدم التهاون مع المخالفين.
وألقت قوات الأمن مؤخرًا القبض على قائد مركبة كان يسير عكس الاتجاه، حيث رصدت الجهات المختصة فيديو للسيارة وتم ضبطه على الفور.