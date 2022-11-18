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بهدف الحد من المخالفات

لقطات لـ المرور السري خلال متابعة مركبة مخالفة

2022-11-18 الساعة 8:13
لقطات لـ المرور السري خلال متابعة مركبة مخالفة
المواطن - الرياض

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نشر المرور التابع لوزارة الداخلية، مقطع فيديو يوثق جانبًا من جهود المرور السري في مدينة الرياض؛ للحد من المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.

أظهر مقطع الفيديو تكاتفًا بين مسؤولي المرور على الطريق خلال متابعة سيارة مخالفة للقواعد المرورية.

قواعد المرور

تناشد وزارة الداخلية المواطنين دائمًا بضرورة الالتزام بالقواعد المرورية لتنظيم حركة السير والحفاظ على السلامة، مشددة بعدم التهاون مع المخالفين.

وألقت قوات الأمن مؤخرًا القبض على قائد مركبة كان يسير عكس الاتجاه، حيث رصدت الجهات المختصة فيديو للسيارة وتم ضبطه على الفور.

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