لقطات لـ غبار الرياض اليوم

رصدت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الحالة الغبارية التي تتعرض لها منطقة الرياض اليوم الخميس.

لقطات

وأظهرت اللقطات الحالة على المنطقة، والتي تسببت في تدني الرؤية، فيما تبارى مواطنون على مشاركة تلك اللقطات على موقع تويتر تحت وسم غبار الرياض.

ورفع المواطنون أكف الضراعة سائلين الله خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ومستعيذين من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة مصحوبًا برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، مع وجود سماء غائمة جزئيًّا، على ثماني مناطق.

وأوضح مركز الأرصاد، أن الحالة الجوية السابقة تشمل مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم، وتمتدّ إلى الأجزاء الشمالية من مناطق المدينة المنورة، الرياض والشرقية.

وأضاف أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، كذلك على الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة.