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محمد بن سلمان
نشرها بدر العساكر

لقطات لـ محمد بن سلمان خلال افتتاح كأس العالم بقطر

2022-11-20 الساعة 9:00
لقطات لـ محمد بن سلمان خلال افتتاح كأس العالم بقطر
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المواطن - الرياض

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نشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد، لقطات من حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لافتتاح كأس العالم في قطر.

جاء ذلك في تغريدات لـ العساكر عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد.

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ولي العهد في قطر:

ووصل الأمير محمد بن سلمان إلى دولة قطر فجر اليوم الأحد، تلبية لدعوة أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022.

وشرف ولي العهد حفل افتتاح كأس العام 2022 في قطر الذي أقيم في إستاد البيت في العاصمة الدوحة.

توجيه ولي العهد

وكان ولي العهد وجه في وقت سابق اليوم جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بالمملكة بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها الجهات النظيرة في دولة قطر الشقيقة لمساندة جهودها في استضافة بطولة كأس العالم 2022م.

كما تضمن التوجيه أن يقوم وزير الرياضة بمتابعة ذلك والرفع لسموه الكريم أولًا بأول.

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