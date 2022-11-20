لقطات لـ محمد بن سلمان خلال افتتاح كأس العالم بقطر

نشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد، لقطات من حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لافتتاح كأس العالم في قطر.

جاء ذلك في تغريدات لـ العساكر عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد.

ولي العهد في قطر:

ووصل الأمير محمد بن سلمان إلى دولة قطر فجر اليوم الأحد، تلبية لدعوة أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022.

وشرف ولي العهد حفل افتتاح كأس العام 2022 في قطر الذي أقيم في إستاد البيت في العاصمة الدوحة.