لقطات للأخضر قبل 17 يومًا من المونديال

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تستمر استعدادات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الأخضر قبل 17 يوما من انطلاق منافسات مونديال 2022 في قطر، بحسب ما أعلن المنتخب السعودي عب حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
العمل مستمر🔥
17 يوم على انطلاقة كأس العالم ⏳ pic.twitter.com/fiCz4nCnth
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 3, 2022
يقيم المنتخب السعودي معسكرا تدريبيا في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأجرى عدد من المباريات الودية المتميزة فيما يلعب مباراته الودية الرابعة أمام آيسلندا يوم الأحد المقبل بأبوظبي.
ويحرص المدير الفني للأخضر هيرفي رينارد على جدية التدريبات للاعبين وسط مؤازرة جماهيرية عالية تنتظر المنتخب الوطني من الجماهير العربية والخليجية وآمال عريضة أن يقدم المنتخب مردودا قويا على غرار جيل 1994.