لقطات لمران الأخضر استعدادًا لـ الأرجنتين

أجرى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تدريبات واستعدادات قوية، أمس الأحد، ضمن التحضير لمباراة الأخضر الهامة أمام نظيره المنتخب الأرجنتيني، غدًا الثلاثاء، في أول لقاءات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مونديال قطر 2022، الذي بدأ مساء أمس بمواجهة قطر المستضيف أمام الإكوادور.

تدريبات متواصلة

ونشر حساب المنتخب السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الأحد، لقطات لتدريبات واستعدادات الأخضر المتواصلة استعدادًا لمواجهة الأرجنتين التي ستلعب غدا الثلاثاء في تمام الواحدة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وواصل اللاعب رياض شراحيلي تمارينه الخاصة رفقة الجهاز الطبي للمنتخب الوطني الأول.

اقتربنا أكثر من صافرة البداية 🔥

تفاصيل مران الأخضـــــر 🎥⬇️ pic.twitter.com/bogIHZsgXa — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 20, 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن تعيين الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش لإدارة مباراة السعودية والأرجنتين في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة من مباريات كأس العالم 2022.

آخر التدريبات

ويختتم الأخضر تدريباته المتواصلة استعدادًا لـ لقاء الأرجنتين (التانجو) بحصة تدريبية قوية على ملعب منتجع سيلين في الواحدة والنصف ظهر اليوم الاثنين.

يستهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مواجهاته في كأس العالم قطر 2022 بمواجهة الأرجنتين على ملعب لوسيل، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بالمونديال.

أمل الأخضر

يأمل المنتخب السعودي في سادس مشاركاته بكأس العالم، فك شفرة الدور الأول، التي لازمته بعد مشاركته الأولى الناجحة في مونديال 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، غير أن مجموعته هذه المرة تضم منتخبات كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

من المتوقع أن يلعب المدير الفني للمنتخب السعودي الأول الفرنسي هيرفي رينارد بطريقته المعتادة، 4-3-3، والارتكان إلى الدفاع محاولة للخروج بنقطة التعادل على الأقل أمام الأرجنتين كونها أحد المرشحين لحصد اللقب.