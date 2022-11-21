لقطات لمران الأخضر استعدادًا لـ الأرجنتين

البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب
أجرى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تدريبات واستعدادات قوية، أمس الأحد، ضمن التحضير لمباراة الأخضر الهامة أمام نظيره المنتخب الأرجنتيني، غدًا الثلاثاء، في أول لقاءات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مونديال قطر 2022، الذي بدأ مساء أمس بمواجهة قطر المستضيف أمام الإكوادور.
تصبحون على خــير 😴 pic.twitter.com/IIlxMGlt8oقد يهمّك أيضاً
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 20, 2022
ونشر حساب المنتخب السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الأحد، لقطات لتدريبات واستعدادات الأخضر المتواصلة استعدادًا لمواجهة الأرجنتين التي ستلعب غدا الثلاثاء في تمام الواحدة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وواصل اللاعب رياض شراحيلي تمارينه الخاصة رفقة الجهاز الطبي للمنتخب الوطني الأول.
اقتربنا أكثر من صافرة البداية 🔥
تفاصيل مران الأخضـــــر 🎥⬇️ pic.twitter.com/bogIHZsgXa
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 20, 2022
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن تعيين الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش لإدارة مباراة السعودية والأرجنتين في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة من مباريات كأس العالم 2022.
ويختتم الأخضر تدريباته المتواصلة استعدادًا لـ لقاء الأرجنتين (التانجو) بحصة تدريبية قوية على ملعب منتجع سيلين في الواحدة والنصف ظهر اليوم الاثنين.
يستهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مواجهاته في كأس العالم قطر 2022 بمواجهة الأرجنتين على ملعب لوسيل، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بالمونديال.
يأمل المنتخب السعودي في سادس مشاركاته بكأس العالم، فك شفرة الدور الأول، التي لازمته بعد مشاركته الأولى الناجحة في مونديال 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، غير أن مجموعته هذه المرة تضم منتخبات كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.
من المتوقع أن يلعب المدير الفني للمنتخب السعودي الأول الفرنسي هيرفي رينارد بطريقته المعتادة، 4-3-3، والارتكان إلى الدفاع محاولة للخروج بنقطة التعادل على الأقل أمام الأرجنتين كونها أحد المرشحين لحصد اللقب.