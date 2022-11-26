لقطات لمسيرة جماهير الأخضر بأعداد غفيرة لملعب المدينة التعليمية

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توافدت جماهير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، على استاد المدينة التعليمية في مدينة الريان بقطر لمؤازرة المنتخب الوطني أمام بولندا في نهائيات كأس العالم قطر2022.
استمرار توافد الجماهير السعودية بكثافة في طريقها لمؤازرة الأخضر السعودي في مباراة اليوم@SaudiNT @saudiFF#السعودية_بولندا#قطر2022 #كأس_العالم #قنوات_الكاس pic.twitter.com/LvYSP9dKjnقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 26, 2022
وظهرت أجواء حماسية للجماهير السعودية في محيط ملعب المدينة التعليمية.
ونشر حساب المنتخب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت أن استاد المدينة التعليمية بات جاهزاً لاستقبال الصقور.
ونشرت قوات الكاس، اليوم السبت، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مسيرة جماهير الأخضر السعودي بأعداد غفيرة في طريقها لملعب المباراة.
مسيرة جماهير الأخضر السعودي وأعداد غفيرة في طريقها لملعب المباراة@saudiFF @SaudiNT#السعودية_بولندا#قطر2022 #كأس_العالم #قنوات_الكاس pic.twitter.com/zxvklUPIJB
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 26, 2022
ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهة قوية أمام نظيره البولندي في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم السبت، على ملعب المدينة التعليمية، في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بكأس العالم قطر 2022، وذلك بعد أن قدم الأخضر ملحمة كبرى بفوزه على راقصي التانجو “الأرجنتين” بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى.