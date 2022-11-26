لقطات لمسيرة جماهير الأخضر بأعداد غفيرة لملعب المدينة التعليمية

توافدت جماهير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، على استاد المدينة التعليمية في مدينة الريان بقطر لمؤازرة المنتخب الوطني أمام بولندا في نهائيات كأس العالم قطر2022.

وظهرت أجواء حماسية للجماهير السعودية في محيط ملعب المدينة التعليمية.

استقبال الصقور

ونشر حساب المنتخب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت أن استاد المدينة التعليمية بات جاهزاً لاستقبال الصقور.

مسيرة جماهيرية

ونشرت قوات الكاس، اليوم السبت، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مسيرة جماهير الأخضر السعودي بأعداد غفيرة في طريقها لملعب المباراة.

الجولة الثانية

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهة قوية أمام نظيره البولندي في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم السبت، على ملعب المدينة التعليمية، في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بكأس العالم قطر 2022، وذلك بعد أن قدم الأخضر ملحمة كبرى بفوزه على راقصي التانجو “الأرجنتين” بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى.