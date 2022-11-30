لقطات لمسيرة حاشدة لـ الجمهور السعودي قبل مواجهة المكسيك

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نشر حساب شركة الرياضة السعودية ssc عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء، لقطات لمسيرة حافلة نظمها الجمهور السعودي العاشق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم قبل مواجهة مرتقبة لـ الأخضر أمام المكسيك، مساء اليوم على ملعب لوسيل ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بمونديال كأس العالم قطر 2022.
الجمهور السعودي.. مسيرة حافلة قبل مواجهة المكسيك😍🔝!
#قدام | #كأس_العالم2022 | #SSC pic.twitter.com/aDrKtkGCkMقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 30, 2022
وسطرت الجماهير السعودية مظاهرات تأييد ودعم كبير للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم منذ بداية مشواره في مونديال قطر 2022، خاصةً أمام الأرجنتين والفوز الكبير على التانجو بهدفين لهدف.
وتمنت الجماهير السعودية والعربية عبر تويتر، فوز المنتخب السعودي بمباراة اليوم على المكسيك وصعود الأخضر إلى الدور التالي من البطولة في تكرار لإنجاز المنتخب السعودي بمونديال أمريكا عام 1994.
ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهة قوية ومرتقبة، أمام نظيره المكسيكي والمقرر لها العاشرة مساء اليوم على ملعب لوسيل ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من مونديال قطر 2022.