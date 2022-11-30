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الدعم الجماهيري لـ الأخضر لا يتوقف

لقطات لمسيرة حاشدة لـ الجمهور السعودي قبل مواجهة المكسيك

2022-11-30 الساعة 2:17
لقطات لمسيرة حاشدة لـ الجمهور السعودي قبل مواجهة المكسيك
المواطن - متابعة

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نشر حساب شركة الرياضة السعودية ssc عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء، لقطات لمسيرة حافلة نظمها الجمهور السعودي العاشق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم قبل مواجهة مرتقبة لـ الأخضر أمام المكسيك، مساء اليوم على ملعب لوسيل ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بمونديال كأس العالم قطر 2022.

دعم جماهيري

وسطرت الجماهير السعودية مظاهرات تأييد ودعم كبير للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم منذ بداية مشواره في مونديال قطر 2022، خاصةً أمام الأرجنتين والفوز الكبير على التانجو بهدفين لهدف.

تمنيات

وتمنت الجماهير السعودية والعربية عبر تويتر، فوز المنتخب السعودي بمباراة اليوم على المكسيك وصعود الأخضر إلى الدور التالي من البطولة في تكرار لإنجاز المنتخب السعودي بمونديال أمريكا عام 1994.

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهة قوية ومرتقبة، أمام نظيره المكسيكي والمقرر لها العاشرة مساء اليوم على ملعب لوسيل ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من مونديال قطر 2022.

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