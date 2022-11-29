لقطات لمشجعي المونديال من مختلف الجنسيات بسوق واقف

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يمتلئ سوق واقف في العاصمة القطرية الدوحة، بالعديد من المشجعين من مختلف الجنسيات، وذلك على هامش إقامة كأس العالم 2022 في قطر للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي.
#فيديو_واس | لقطات عامة لمشجعي مونديال #كأس_العالم_2022 من قلب #سوق_واقف #بالدوحة.
#واس_مونديال2022
#واس_رياضي pic.twitter.com/reSPQhGJnbقد يهمّك أيضاً
— واس الرياضي (@SPA_Spor) November 29, 2022
ونشر الحساب الرسمي لـ ” واس” عبر “تويتر” لقطات عامة لمشجعي مونديال قطر وهم يشاركون في فعاليات البطولة في سوق واقف الشهير بالإضافة لالتقاطهم الصور التذكارية.
وانطلقت مباريات الجولة الثالثة من كأس العالم اليوم بمواجهتي السنغال والإكوادور” و ” هولندا وقطر”.
بينما تُقام مباراتا ” إيران وأمريكا، ويلز وإنجلترا” في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.
وفي يوم الغد تُقام 4 مباريات حيث تلعب كل من ” أستراليا والدنمارك” و ” تونس ضد فرنسا” في السادسة مساءً بتوقيت المملكة، بينما تُقام مباراتا ” السعودية والمكسيك وبولندا ضد الأرجنتين في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.
وفي يوم الخميس تُقام 4 مواجهات وهم ” كندا ضد المغرب وكرواتيا ضد بلجيكا” في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة.
بينما تُقام مباراتا ” اليابان وإسبانيا، كوستاريكا وألمانيا” في تمام الساعة العاشرة مساءً” بتوقيت المملكة.
وتُختتم يوم الجمعة المقبلة مباريات دور المجموعات في مونديال قطر بإقامة 4 مواجهات وهم ” غانا ضد أوروجواي، وكوريا الجنوبية ضد البرتغال في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة”.
بينما تُقام في العاشرة مساءً مواجهتا ” الكاميرون ضد البرازيل وصربيا ضد سويسرا “.