لقطات لمقاصية فان باستن الخيالية مع أياكس

تداول عشاق الكرة العالمية فيديو لهدف خيالي أحرزه نجم منتخب هولندا في عصرها الذهبي وأسطورة نادي أياكس أمستردام، الذي أحرزه فان باستن بمقاصية خيالية.

🇳🇱 الهولندي الطائر ماركو فان باستن، وواحد من أفضل أهدافه مع أياكس 🚲🔥pic.twitter.com/k3PsFR0j05 — 90+ (@90PlusKora) November 9, 2022

موهبة فريدة

يعد الهولندي ماركو فان باستن، نجم منتخب الطواحين في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، من أبرز المهاجمين على مدار تاريخ كرة القدم وأنهت الإصابة في وتر أكيليس (الأنكل) مسيرته الخرافية في الملاعب.

بدأ فان باستن مسيرته الكروية مع فريق أياكس أمستردام وقد لعب أول مباراة له في أبريل 1982 وسجل هدفًا في المباراة التي فاز فيها أياكس 5–0.

مميزات وأداء خيالي

حصل فان باستن على جائزة الكرة الذهبية 3 مرات أعوام 1988-1989-1992، ونال ماركو فان باستن جائزة أفضل لاعب في أوروبا 3 مرات أعوام 1989-1990-1992.

فان باستن هو هداف كأس أمم أوروبا 1988 التي توج بلقبها منتخب هولندا، وحصد فان باستن جائزة الحذاء الذهبي في أوروبا موسم 1985-1986.

حقق فان باستن لقب الدوري الإيطالي 3 مرات مع فريق ميلان، ونال فان باستن لقب دوري أبطال أوروبا مع ميلان مرتين في موسمي 1988-1989 و1989-1990، كما حصد فان باستن لقب الدوري الهولندي 3 مرات مع

فريق أياكس أمستردام.

درب فان باستن المنتخب الهولندي لمدة 4 أعوام بين عامي 2004 و2008، واشتهر فان باستن بالتحكم في الكرة عن قرب، والذكاء الهجومي والرأسيات العظيمة، والتسديدات الهوائية المذهلة.