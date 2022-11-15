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تركه أهله وحده

لقطات مؤثرة لرضيع علق رأسه بشرفة الطابق الخامس

2022-11-15 الساعة 2:01
لقطات مؤثرة لرضيع علق رأسه بشرفة الطابق الخامس
المواطن - متابعة

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وثق مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إنقاذ رضيع عمره عام في مقاطعة شاندونغ بالصين، حيث عُلقت رأسه في شرفة مسكنه بالطابق الخامس، بعد أن تركه أهله وحده.

إنقاذ الرضيع

وفي الفيديو يمكن رؤية قيام الجيران بتقسيم عمليات الإنقاذ، حيث كشف المقطع عن حمل بعضهم لبطانية على الأرض لحمايته من السقوط.

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وأظهر الفيديو، آخرين دعموه لرفعه للأعلى حتى لا تنكسر رقبته من خلال وضع كرسي أسفله، وفي النهاية كسروا الباب وأنقذوه.

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