لقطات مؤثرة لمعتمرة تدعو لابنها أمام الكعبة

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تأثر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بمشهد مؤثر لمعتمرة مصرية تدعو لابنها أمام الكعبة.
وأظهر الفيديو، المعتمرة المصرية وهي تقول بتأثر وبصوت مسموع للمعتمرين: ابني جبر خاطري اجبر خاطره، وأسعدني أسعده يا رب، وأرح قلبه يا رب، أنا راضية عن ابني، يا رب أنا راضية عن ابني ارضَ عنه، يا رب دخله الجنة يا رب، يا رب يا ابني قلبي وربي راضين عنك، يا عبدالله، يا رب تدخل الجنة مع النبي يا عبدالله يا رب.
وبحسب الفيديو، خر الشاب لتقبيل قدم والدته، التي قامت الأخرى باحتضانه في مشهد مؤثر.