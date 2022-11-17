Icon

ولي العهد: نتطلع لتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية في جميع المجالات Icon جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة Icon قصة اللوحة في لقاء محمد بن سلمان وهان دوك سو Icon كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضبّاط الجامعيين Icon فرانس برس: جولة ولي العهد تؤكد سياسة السعودية أولًا Icon احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان Icon محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي Icon مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك Icon محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا Icon وفد كبير يرافق ولي العهد يتقدمهم عبدالعزيز وخالد بن سلمان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
العالم
حصاد اليوم
21 نوفمبر موعد وصول المركبة

لقطات مذهلة من مهمة أرتميس إلى القمر

2022-11-17 الساعة 12:30
لقطات مذهلة من مهمة أرتميس إلى القمر
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا اللقطات الأولى المذهلة لكوكب الأرض، بعدما التقطها الصاروخ الفضائي أوريون في رحلته إلى القمر في مهمة Artemis I.

مهمة أرتميس

وأطلقت ناسا مقطع فيديو لمهمة أرتميس إلى القمر، وقالت عبر تغريدة لها: من المقرر أن يصل صاروخ أوريون لأقرب نقطة له من محيط القمر في 21 نوفمبر الجاري.

وأضافت وكالة ناسا: بدأت مهمة Artemis I إلى القمر، والتقطت المركبة الفضائية هذه المناظر المذهلة لكوكبنا.

لقطات مذهلة

ويظهر المقطع الذي تبلغ مدته 24 ثانية الخطوط العريضة لكوكب الأرض وهو يتقلص ببطء في المسافة، حيث تصل سرعة الصاروخ إلى 12000 ميل في الساعة (19000 كم/ساعة).

يقوم البرنامج على فكرة إرسال مركبة فضائية غير مأهولة إلى القمر، في خطوة لتمهيد الطريق لإعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر مجدداً بعد نصف قرن من آخر رحلة بشرية إليه.

دور المملكة

ويهدف البرنامج التابع لوكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية إلى بناء معسكر على سطح القمر خلال السنوات الست المقبلة، وبناء المزيد من مراكز البحث خلال العقد المقبل. وأعلنت الهيئة السعودية للفضاء، أن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، أطلقت أولى رحلاتها لاستكشاف القمر ضمن اتفاقية أرتميس الموقعة مع المملكة.

وأكدت الهيئة، عبر تويتر أمس الأربعاء، مشاركتها في تنفيذ اتفاقية أرتميس على ثلاث مراحل؛ تبدأ بإرسال مهمات فضائية تجريبية للقمر لتمهد للبشرية رحلات مليئة بالاستكشافات والأبحاث.

والسعودية هي الدولة السابعة التي توقع على اتفاقيات أرتميس في عام 2022 ورابع دولة في الشرق الأوسط تنضم. وتبشر الاتفاقية بعصر جديد لاستكشاف الفضاء واستخدامه، وتلعب الشراكات الدولية دورًا رئيسيًا في تحقيق وجود مستدام وقوي على القمر والمريخ، وخلق بيئة آمنة وشفافة تسهل الاستكشاف والعلوم والأنشطة التجارية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ابن جمعة: هكذا يسطر ولي العهد سطوراً...
السعودية اليوم

ابن جمعة: هكذا يسطر ولي العهد سطوراً...

السعودية اليوم
وزير الطاقة: 13 مشروعًا طموحًا والاستثمارات 34...
السعودية اليوم

وزير الطاقة: 13 مشروعًا طموحًا والاستثمارات 34...

السعودية اليوم
حظ سيئ ينتظر التيرانجا بالمونديال بسبب إصابة...
حصاد اليوم

حظ سيئ ينتظر التيرانجا بالمونديال بسبب إصابة...

حصاد اليوم
مطالب بتقديم الامتحانات بسبب كأس العالم
السعودية اليوم

مطالب بتقديم الامتحانات بسبب كأس العالم

السعودية اليوم
تشافي يتواجد في كأس العالم 2022
الرياضة

تشافي يتواجد في كأس العالم 2022

الرياضة
مذكرة تفاهم مع مصر بحضور وزير الطاقة
السعودية اليوم

مذكرة تفاهم مع مصر بحضور وزير الطاقة

السعودية اليوم
تقليد الأفكار ليس من مخالفات العلامة التجارية
السعودية اليوم

تقليد الأفكار ليس من مخالفات العلامة التجارية

السعودية اليوم
نيوزيلندا تحقق في اختفاء 4 بيضات!
غرائب

نيوزيلندا تحقق في اختفاء 4 بيضات!

غرائب