لقطات مذهلة من مهمة أرتميس إلى القمر

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا اللقطات الأولى المذهلة لكوكب الأرض، بعدما التقطها الصاروخ الفضائي أوريون في رحلته إلى القمر في مهمة Artemis I.

مهمة أرتميس

وأطلقت ناسا مقطع فيديو لمهمة أرتميس إلى القمر، وقالت عبر تغريدة لها: من المقرر أن يصل صاروخ أوريون لأقرب نقطة له من محيط القمر في 21 نوفمبر الجاري.

وأضافت وكالة ناسا: بدأت مهمة Artemis I إلى القمر، والتقطت المركبة الفضائية هذه المناظر المذهلة لكوكبنا.

لقطات مذهلة

ويظهر المقطع الذي تبلغ مدته 24 ثانية الخطوط العريضة لكوكب الأرض وهو يتقلص ببطء في المسافة، حيث تصل سرعة الصاروخ إلى 12000 ميل في الساعة (19000 كم/ساعة).

يقوم البرنامج على فكرة إرسال مركبة فضائية غير مأهولة إلى القمر، في خطوة لتمهيد الطريق لإعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر مجدداً بعد نصف قرن من آخر رحلة بشرية إليه.

دور المملكة

ويهدف البرنامج التابع لوكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية إلى بناء معسكر على سطح القمر خلال السنوات الست المقبلة، وبناء المزيد من مراكز البحث خلال العقد المقبل. وأعلنت الهيئة السعودية للفضاء، أن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، أطلقت أولى رحلاتها لاستكشاف القمر ضمن اتفاقية أرتميس الموقعة مع المملكة.

وأكدت الهيئة، عبر تويتر أمس الأربعاء، مشاركتها في تنفيذ اتفاقية أرتميس على ثلاث مراحل؛ تبدأ بإرسال مهمات فضائية تجريبية للقمر لتمهد للبشرية رحلات مليئة بالاستكشافات والأبحاث.

والسعودية هي الدولة السابعة التي توقع على اتفاقيات أرتميس في عام 2022 ورابع دولة في الشرق الأوسط تنضم. وتبشر الاتفاقية بعصر جديد لاستكشاف الفضاء واستخدامه، وتلعب الشراكات الدولية دورًا رئيسيًا في تحقيق وجود مستدام وقوي على القمر والمريخ، وخلق بيئة آمنة وشفافة تسهل الاستكشاف والعلوم والأنشطة التجارية.