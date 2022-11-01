لقطات مميزة لراشفورد مع يونايتد

أشاد نادي مانشستر يونايتد، أمس الاثنين، عبر موقع تويتر بجهود مهاجمه الشاب ماركوس راشفورد وما قدمه مع النادي الإنجليزي العريق.

رحلة @MarcusRashford مع #يونايتد كانت حافلة منذ قدومه من الأكاديمية وحتى الآن! ✨ استمتعوا بجميع أهداف مهاجمنا الشاب التي سجلها معنا 🎥 — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) October 31, 2022

رحلة حافلة

كتب حساب نادي مانشستر يونايتد عبر موقع التواصل تويتر، الاثنين: “رحلة راشفورد مع يونايتد كانت حافلة منذ قدومه من الأكاديمية وحتى الآن”.

مائة هدف

وأضاف حساب النادي الإنجليزي: “استمتعوا بجميع أهداف مهاجمنا الشاب التي سجلها معنا.. استمتعوا بمائة هدف لراشفورد”.