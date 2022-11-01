لقطات مميزة لراشفورد مع يونايتد

تضامن مع فيصل العتيبي ضد التنمر تفاصيل ومتطلبات الرحلات الجوية من السعودية إلى قطر السعودية دولة مثالية للقرن الجديد تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بلومبرج: السعودية أسرع الاقتصادات نموًا أشباح ولقطات تخطف الأبصار بـ ويكند الرعب السديس: الحاقدون متربصون وجميعنا درع رادع للأعداء خلال ساعات.. بداية الدوام الشتوي بجميع المدارس إليسا وهيفاء وهبي: موسم الرياض تخطى الحدود القبض على 3 أشخاص تحرشوا بامرأة في الرياض
أشاد نادي مانشستر يونايتد، أمس الاثنين، عبر موقع تويتر بجهود مهاجمه الشاب ماركوس راشفورد وما قدمه مع النادي الإنجليزي العريق.
رحلة @MarcusRashford مع #يونايتد كانت حافلة منذ قدومه من الأكاديمية وحتى الآن! ✨
استمتعوا بجميع أهداف مهاجمنا الشاب التي سجلها معنا 🎥
— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) October 31, 2022
كتب حساب نادي مانشستر يونايتد عبر موقع التواصل تويتر، الاثنين: “رحلة راشفورد مع يونايتد كانت حافلة منذ قدومه من الأكاديمية وحتى الآن”.
وأضاف حساب النادي الإنجليزي: “استمتعوا بجميع أهداف مهاجمنا الشاب التي سجلها معنا.. استمتعوا بمائة هدف لراشفورد”.