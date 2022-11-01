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مع توقف دوري روشن

لقطات من استعدادات وتدريبات النصر

2022-11-01 الساعة 1:25
لقطات من استعدادات وتدريبات النصر
المواطن – الرياض

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يواصل لاعبو فريق النصر استعداداتهم وتدريباتهم يوميًّا ويتوقف دوري روشن للمحترفين، بسبب تواجد المنتخب السعودي الأخضر حاليًّا في الإمارات، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

لقاء الرائد

نشر حساب نادي النصر على موقع تويتر لقطات فيديو لتدريبات لاعبي النصر اليومية والمستمرة استعدادًا لما بعد فترة توقف دوري روشن السعودي في ظل استعدادات المنتخب الأخضر لنهائيات كأس العالم في قطر 2022.

يخوض فريق النصر أول لقاء رسمي أمام الرائد، يوم 15 ديسمبر المقبل، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

ويتواجد النصر في وصافة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة بفارق 3 نقاط خلف الشباب المتصدر، عقب مرور 8 جولات من الدوري.

مباريات ودية

كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن تلقي العالمي موافقات 4 أندية إماراتية على خوض مباريات ودية.

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