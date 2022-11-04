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لقطات من داخل غرف الاستجواب بالنيابة

2022-11-04 الساعة 11:27
لقطات من داخل غرف الاستجواب بالنيابة
المواطن - الرياض

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تحدث المتحدث الرسمي للنيابة العامة، عبدالله البليهي، من داخل غرف الاستجواب في النيابة، عن ضمانات المتهم في غرف التحقيق.

الضمانات

وأضاف عبدالله البليهي، في لقاء له مع شاشة الإخبارية، أن الضمانات تشمل “الحقوق النظامية ومن أهمها، تعريف المتهم بأسباب القبض عليه وتوقيفه، وحقه في توكيل محامٍ أثناء مرحلة التحقيق والمحاكمة، وحقه بالاتصال بمن يريد بإبلاغه أثناء القبض عليه وتوقيفه”.

تعريف المتهم:

وتابع المتحدث الرسمي للنيابة العامة: كما تشمل تعريف المتهم بالجهة التي تحقق معه، وبالتالي إذا مثل أمام النيابة العامة يتم إشعاره بأن من يحقق معه النيابة العامة.

وأردف عبدالله البليهي: هناك ضمانة أيضًا من ضمانات الأحداث والفتيات أنه يتم التحقيق في أماكن خاصة بمشاركة أخصائيين.

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