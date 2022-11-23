لقطات من صحن الطواف وأداء المناسك بكل يسر وسهولة

أظهر مقطع فيديو مشاهد للمعتمرين في صحن الطواف خلال أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وبانسيابية رائعة.

إتاحة التأشيرات

يشار إلى أن وزارة الحج والعمرة، أتاحت للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية تأدية العمرة أثناء إقامتهم بالمملكة، بالإضافة إلى القادمين من الخارج إلى المملكة، والتي تأتي ضمن الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات وصول المعتمرين لتأدية نسك العمرة، وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية.