لقطات من صحن الطواف وأداء المناسك بكل يسر وسهولة

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أظهر مقطع فيديو مشاهد للمعتمرين في صحن الطواف خلال أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وبانسيابية رائعة.
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مشاهد للمعتمرين في صحن الطواف خلال أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة#الإخبارية pic.twitter.com/8zusb9hRqI
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 23, 2022
يشار إلى أن وزارة الحج والعمرة، أتاحت للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية تأدية العمرة أثناء إقامتهم بالمملكة، بالإضافة إلى القادمين من الخارج إلى المملكة، والتي تأتي ضمن الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات وصول المعتمرين لتأدية نسك العمرة، وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية.