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رئيس جزر القمر أول الضيوف وصولًا

لقطات من وصول القادة إلى قمة الجزائر

2022-11-01 الساعة 5:41
لقطات من وصول القادة إلى قمة الجزائر
المواطن - متابعة

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يواصل القادة والزعماء العرب ورؤساء الوفود التوافد على مطار الجزائر الدولي، للمشاركة في الدورة الـ31 للقمة العربية المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الجزائرية.

فقد وصل إلى الجزائر، مساء اليوم، أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في أعمال القمة العربية، وكان في استقباله بمطار هواري بودين الدولي، رئيس البلاد، عبدالمجيد تبون.

كما استقبل الرئيس، عبدالمجيد تبون، أخاه، إسماعيل عمر جية، رئيس جمهورية جيبوتي، الذي وصل إلى الجزائر مساء اليوم للمشاركة في القمة العربية.

وصول رئيس تونس

كما وصل مساء اليوم الرئيس التونسي قيس السعيد للمشاركة في أعمال القمة العربية، وكان في استقباله بمدرج مطار هواري بومدين، الرئيس عبدالمجيد تبون.

كما وصل، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وكان في استقباله بمدرج مطار هواري بومدين الدولي، الرئيس عبدالمجيد تبون.

وفد المملكة

وغادر وزير الخارجية، اليوم إلى الجزائر مترأسًا وفد المملكة، الذي يضم نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الدكتور رياض الخريف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالله البصيري، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن الجمعة، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود

توافد القادة

ومن بين القادة الذين وصلوا اليوم، رئيس أذربيجان، الهام عليف، بصفته رئيسا لحركة عدم الانحياز ورئيس جمهورية الصومال، حسن الشيخ المحمود والرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، ورئيس جمهورية العراق، عبداللطيف جمال رشيد، و رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان، عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي لجمهورية اليمن، رشاد محمد علي العليمي.

كما وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس السنغالي، ماكي سال، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي وضيف شرف القمة العربية، ورئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، ونائب رئيس وزراء مملكة البحرين الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ونائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، الممثل الخاص لسلطان سلطنة عمان، أسعد بن طارق آل سعيد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، السيد محمد يونس المنفي.

وكان رئيس جمهورية جزر القمر، عثماني غزالي، أول القادة الذين وصلوا للمشاركة في الدورة الـ31 للقمة العربية.

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