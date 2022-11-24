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لقطات وكواليس المنتخب السعودي يوم مواجهة الأرجنتين على ملعب لوسيل

2022-11-24 الساعة 11:49
لقطات وكواليس المنتخب السعودي يوم مواجهة الأرجنتين على ملعب لوسيل
المواطن - الرياض

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لا يزال الحديث مستمرًّا ولا ينقطع عن واحدة من أقوى وأمتع اللقاءات التي قدمها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عبر تاريخه الكروي العريض، خاصة في نهائيات كأس العالم 2022، أمام المنتخب الأرجنتيني والتي تغلب فيها الأخضر على التانجو بهدفين لهدف، الثلاثاء الماضي، على ملعب لوسيل في قطر.

لقطات لا تنسى

ونشر حساب المنتخب السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لقطات (10 دقائق) حوت تفاصيل وكواليس يوم الثلاثاء الماضي، وموقعة الغزو السعودي لتاريخ كرة القدم العالمية وتسجيل لاعبي منتخب الصقور أسماءهم بأحرف من نور في سجلات المجد والأداء الرجولي، كما تضمن الفيديو كواليس محاضرة هيرفي رينارد مع الاعبين ووصياه لهم، وحديث القائد سلمان الفرج لزملائه بأنهم يلعبون لأجل بلدهم ويجب أن يتذكروا الجماهير التي حضرت لتشجيعهم.

تدريبات واستعدادات

في سياق متصل، واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، تدريباته واستعداداته في قطر، قبل لقاء منتخب بولندا، يوم السبت، ضمن لقاءات كأس العالم 2022 والتي تستضيفها قطر حاليًّا وحتى الـ18 من ديسمبر المقبل.

ويواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، تدريباته في مقر إقامته في قطر، استعدادًا لمواجهة منتخب بولندا، السبت المقبل، على إستاد المدينة التعليمية، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم FIFA قطر 2022.

ويعقد المدير الفني للمنتخب الوطني “إيرڤي رينارد” غدًا الجمعة عند الساعة السابعة والنصف مساءً مؤتمرًا صحفيًّا في مركز قطر الدولي للمؤتمرات (QNCC)، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب بولندا.

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