لقطات ولقاءات لولي العهد في مبادرة الشرق الأوسط

برئاسة مشتركة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، انطلقت اليوم الاثنين، النسخة الثانية من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر 2022.

وانطلقت فعاليات قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بالتزامن مع انعقاد قمة قادة العالم في مؤتمر الأمم المتحدة المعنيّ بتغير المناخ (كوب 27)، وسط مشاركة واسعة من كبار القادة في العالم؛ بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات من مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط، ودول المشرق العربي، وإفريقيا، وأبرز الشركاء الأوروبيين، ومنهم المملكة المتحدة واليونان.

وتستعرض “المواطن” أبرز اللقطات للمشاركين في المؤتمر:

لقاءات ولي العهد

وأجرى ولي العهد لقاءات ثنائية على هامش حضوره بالمؤتمر لتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة والدول بالمنطقة.

وعلى جدول أعمال القمة، التقى الأمير محمد بن سلمان برئيس العراق وولي عهد الكويت ورئيس وزراء باكستان ورئيسة وزراء تونس ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان وبحث معهما سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والجهود المبذولة بشأن خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة ومكوناتها.

#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يلتقي ولي عهد دولة الكويت، ويستعرضان أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين، والجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي.#واس pic.twitter.com/QwzHfBjEMW — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 7, 2022

#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يلتقي رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، ويبحثان أوجه التعاون السعودي الباكستاني في مختلف المجالات، والجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي.#مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر #واس pic.twitter.com/ILQuYlZwPz — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 7, 2022

#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يلتقي رئيسة وزراء الجمهورية التونسية، ويستعرضان العلاقات الثنائية، والجهود المبذولة بشأن خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة ومكوناتها.#مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر#واس pic.twitter.com/oYKj7RHM0B — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 7, 2022

#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، ويستعرضان آفاق التعاون المشترك بين البلدين، وفرص تطويره في مختلف المجالات.#مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر#واس pic.twitter.com/Dj6vtlHAHV — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 7, 2022

خارطة طريق

يشار إلى أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، تقدم خارطة طريق طموحة وواضحة للعمل المناخي الإقليمي؛ مما يضمن تنسيق الجهود، واتباع نهج موحد لمواجهة تَبِعات تغير المناخ على دول المنطقة.

يذكر أن الدول المشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر 2022، تسعى إلى تحقيق المستهدفات الإقليمية التي دعت إليها المملكة في القمة الافتتاحية للمبادرة، والمتمثلة في تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من (10%) من الإسهامات العالمية، وزراعة (50) مليار شجرة في المنطقة وفق برنامج يُعَد أكبر البرامج لزراعة الأشجار في العالم.