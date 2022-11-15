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التقطت من بين سفوح الجبال

لقطة ضوئية تخطف الأبصار فوق مكة المكرمة

2022-11-15 الساعة 1:50
لقطة ضوئية تخطف الأبصار فوق مكة المكرمة
المواطن - الرياض

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انتشرت صورة غاية في الإبداع والجمال لوميض البرق في سماء مكة المكرمة من مسافة 2000 متر عن سطح البحر من مدينة الطائف غرب المملكة.

هطول الأمطار بمكة

الصورة التقطها المصور الضوئي وعضو جمعية الثقافة والفنون بالطائف عبدالقادر المالكي، بعد علمه باحتمالية هطول أمطار على مكة المكرمة في حساب إمارة منطقة مكة المكرمة، وما أن تراكمت الغيوم توجه المصور لسفوح الجبال لالتقاط وميض البرق وجمال الغيوم.

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وبحسب حديثه لـ”العربية” توجه مساءً إلى دكة الحلواني الشهيرة في جبل الهدا- الكر، وظل يترقب هطول الأمطار وأثناء هطولها على مكة المكرمة، قام بتوثيق وميق البرق الذي أنار سماء مكة من مسافة 2000م عن سطح البحر.

3 ساعات لالتقاطها

وأضاف المالكي أن اللقطة التي حصل عليها أظهرت ساعة مكة والتي تعد من المعالم الشهيرة وكذلك جبالها، لافتًا إلى أن التصوير استغرق ثلاث ساعات لكي يحصل على هذه اللقطة المبهرة.

وسجلت الصورة انتشارًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما ساهم في إعجاب الكثيرين بهذه اللقطة الرائعة، حيث وصفها معلقون بأنها لقطة ضوئية تخطف الأبصار.

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