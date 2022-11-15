Icon

وفد كبير يرافق ولي العهد يتقدمهم عبدالعزيز وخالد بن سلمان Icon الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر Icon تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة Icon قالها محمد بن سلمان وضبط القاضي خير دليل: لن ينجو أي فاسد Icon 10 معلومات عن قمة العشرين وأهدافها Icon أرقام تؤكد الريادة السعودية العالمية في الصحة والبحث والتطوير Icon السعودية تقود الاقتصاد الرقمي في عام الرئاسة الإندونيسية لقمة G20 Icon جولة ولي العهد الآسيوية تعزز دور المملكة العالمي Icon متحدث الجوازات: الهوية الوطنية لا تمكن السفر لقطر لحضور المونديال Icon من هانغتشو إلى بالي.. حضور محمد بن سلمان مميز في G20 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال حضور قمة مجموعة العشرين

لقطة لافتة تجمع ولي العهد والرئيس الفرنسي

2022-11-15 الساعة 9:57
لقطة لافتة تجمع ولي العهد والرئيس الفرنسي
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

أظهر مقطع فيديو لحظة توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مقعد ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لمصافحته خلال فعاليات قمة مجموعة العشرين المنعقدة اليوم الثلاثاء في إندونيسيا.

انطلاق القمة

وبدأت اليوم أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا. فيما تفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مع لقطة مصافحة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مشاركتهما في قمة مجموعة العشرين، الثلاثاء.

ورأس وفد المملكة في القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

استقبال ولي العهد

وفور وصول سمو ولي العهد إلى مقر انعقاد القمة كان في استقباله فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.

بعد ذلك توجه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسية للقمة، حيث بدأت أعمال القمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حالات يحتاج فيها المريض لاستبدال مفصل الركبة
حصاد اليوم

حالات يحتاج فيها المريض لاستبدال مفصل الركبة

حصاد اليوم
خسارة مفاجئة لـ ليفربول ضد نوتنجهام فورست
الرياضة العالمية

خسارة مفاجئة لـ ليفربول ضد نوتنجهام فورست

الرياضة العالمية
سون مهدد بالغياب عن المونديال
الرياضة

سون مهدد بالغياب عن المونديال

الرياضة
طائرات درون لأعمال المسوحات بمحمية الإمام سعود
السعودية اليوم

طائرات درون لأعمال المسوحات بمحمية الإمام سعود

السعودية اليوم
إطلالة نانسي عجرم بدون مكياج
مشاهير

إطلالة نانسي عجرم بدون مكياج

مشاهير
ترحيب ودعوة من أمريكا لروسيا
حصاد اليوم

ترحيب ودعوة من أمريكا لروسيا

حصاد اليوم
لقطات لحريق ضخم بالعراق
العالم

لقطات لحريق ضخم بالعراق

العالم
بايدن يتلقى أحدث لقاح لكورونا
العالم

بايدن يتلقى أحدث لقاح لكورونا

العالم