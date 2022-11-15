لقطة لافتة تجمع ولي العهد والرئيس الفرنسي

أظهر مقطع فيديو لحظة توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مقعد ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لمصافحته خلال فعاليات قمة مجموعة العشرين المنعقدة اليوم الثلاثاء في إندونيسيا.

انطلاق القمة

وبدأت اليوم أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا. فيما تفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مع لقطة مصافحة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مشاركتهما في قمة مجموعة العشرين، الثلاثاء.

ورأس وفد المملكة في القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

استقبال ولي العهد

وفور وصول سمو ولي العهد إلى مقر انعقاد القمة كان في استقباله فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.

بعد ذلك توجه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسية للقمة، حيث بدأت أعمال القمة.