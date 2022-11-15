لقطة لافتة تجمع ولي العهد والرئيس الفرنسي

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أظهر مقطع فيديو لحظة توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مقعد ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لمصافحته خلال فعاليات قمة مجموعة العشرين المنعقدة اليوم الثلاثاء في إندونيسيا.
فيديو | الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتجه إلى مقعد سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان لمصافحته. #محمد_بن_سلمان_في_قمة_بالي #قناة_السعودية pic.twitter.com/3EtgNqY8sH
— قناة السعودية (@saudiatv) November 15, 2022
وبدأت اليوم أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا. فيما تفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مع لقطة مصافحة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مشاركتهما في قمة مجموعة العشرين، الثلاثاء.
ورأس وفد المملكة في القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وفور وصول سمو ولي العهد إلى مقر انعقاد القمة كان في استقباله فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.
بعد ذلك توجه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسية للقمة، حيث بدأت أعمال القمة.