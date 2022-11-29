لقطة لرباعي السامبا المخضرم بمقصورة استاد 974

ظهر الرباعي المخضرم ونجوم المنتخب البرازيلي السابق الظاهرة رونالدو وكافو وروبرتو كارلوس وكاكا في مقصورة ملعب مباراة البرازيل وسويسرا (استاد 974)، وبدت على الرباعي التاريخي علامات السعادة لفوز منتخب بلادهم الذي يضمن لهم التأهل لدور الـ16 بمونديال قطر 2022.

وانتهت مباراة البرازيل وسويسرا، أمس، بفوز السامبا بهدف دون رد أحرزه كاسيميرو في الدقيقة 80 من أحداث اللقاء.

أرقام قياسية

استطاع المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، تحقيق العديد من الأرقام القياسية، الاثنين، بعد فوزه الهام على منتخب سويسرا ليضمن التأهل إلى الدور التالي من نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وحقق منتخب البرازيل العديد من الأرقام الهامة، بعد الفوز على سويسرا بهدف نظيف سجله كاسيميرو (نال جائزة رجل المباراة)، وانتصر منتخب البرازيل على سويسرا بهدف وحيد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين بالجولة الثانية من دور المجموعات، بكأس العالم قطر 2022.

وانفرد البرازيل الذي ضمن تأهله للدور التالي، بصدارة المجموعة، برصيد 6 نقاط، وتوقف رصيد سويسرا عند 3 نقاط، بعد فوزها في مباراة الجولة الماضية بهدف نظيف على منتخب الكاميرون.