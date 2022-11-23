لميس الحديدي: المنتخب السعودي رفع راسنا كعرب

فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية
هنأت الإعلامية لميس الحديدي، المنتخب السعودي بالفوز التاريخي على نظيره الأرجنتيني 2/ 1 قائلة: “النهارده كان يوم المفاجآت، والسعودية أنجزت فوزًا تاريخيًّا، بالإضافة لتعادل تونس والدنمارك وكان تعادلًا بطعم الفوز”.
وأردفت “الحديدي”، خلال تقديم برنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه على قناة ON”، مساء الثلاثاء، قائلة: “هذا هو كأس العالم، دائمًا يحمل في طياته المفاجآت، والصراحة النجاح السعودي غير المتوقع، بخلاف توقعات النقاد وهي مباراة لا توصف، إلا بالكفاح والنضال والمفاجأة، لأنها خاضت معركة أمام الأرجنتين المرشح الأول أو الثاني دائمًا للفوز بكأس العالم”.
وتابعت لميس الحديدي قائلة: “لاعبو الأخضر نزلوا وكلوا الأرض، بعد ما نجح مدرب المنتخب السعودي هيرفيه رونار في تأهيله نفسيًّا وبالأرقام، رغم أن نسبة الاستحواذ على الكرة أكبر لصالح الأرجنتين، إلا أن معدلات الركض على أرض الملعب كانت لصالح الأخضر السعودي”.