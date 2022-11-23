لميس الحديدي: المنتخب السعودي رفع راسنا كعرب

هنأت الإعلامية لميس الحديدي، المنتخب السعودي بالفوز التاريخي على نظيره الأرجنتيني 2/ 1 قائلة: “النهارده كان يوم المفاجآت، والسعودية أنجزت فوزًا تاريخيًّا، بالإضافة لتعادل تونس والدنمارك وكان تعادلًا بطعم الفوز”.

مباراة لا توصف

وأردفت “الحديدي”، خلال تقديم برنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه على قناة ON”، مساء الثلاثاء، قائلة: “هذا هو كأس العالم، دائمًا يحمل في طياته المفاجآت، والصراحة النجاح السعودي غير المتوقع، بخلاف توقعات النقاد وهي مباراة لا توصف، إلا بالكفاح والنضال والمفاجأة، لأنها خاضت معركة أمام الأرجنتين المرشح الأول أو الثاني دائمًا للفوز بكأس العالم”.

وتابعت لميس الحديدي قائلة: “لاعبو الأخضر نزلوا وكلوا الأرض، بعد ما نجح مدرب المنتخب السعودي هيرفيه رونار في تأهيله نفسيًّا وبالأرقام، رغم أن نسبة الاستحواذ على الكرة أكبر لصالح الأرجنتين، إلا أن معدلات الركض على أرض الملعب كانت لصالح الأخضر السعودي”.