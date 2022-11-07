لوسيل ملعب الأخضر والأرجنتين بمونديال 2022

يعد ملعب لوسيل أكبر ملاعب كأس العالم 2022 في قطر، حيث ركزت قطر عند بناء الملعب في الحفاظ على تراثها العريق وثقافتها الغنية، والعادات والتقاليد العربية الأصيلة.

ستاد لوسيل هو ثامن استادات المونديال، بعد تدشين 7 استادات هي؛ خليفة الدولي، والجنوب، والمدينة التعليمية، وأحمد بن علي، والثمامة، والبيت، و974.

سعة جماهيرية

يتسع استاد لوسيل لأكثر من 80 ألف مشجع، ويستضيف مباريات في جميع مراحل منافسات المونديال، بداية بمباراة الأرجنتين والسعودية يوم 22 نوفمبر، لحساب المجموعة الثالثة، وختاماً بنهائي البطولة في 18 ديسمبر، تزامناً مع اليوم الوطني لدولة قطر.

مميزات فريدة

يتميز الاستاد، الذي يقع في مدينة لوسيل العصرية، بتصميم فريد يعكس طابع المدينة التي جرى تشييدها على أحدث طراز لتلبية احتياجات سكانها، ليسطر صفحة جديدة من تاريخ دولة قطر، وليرمز في الوقت ذاته إلى ثراء وعراقة ماضي البلاد والمنطقة.

أهم المباريات

يستضيف استاد لوسيل 10 مباريات في مونديال قطر 2022، ما يعد أكبر عدد من المباريات مقارنة ببقية استادات البطولة، منها 6 مباريات في دور المجموعات، ومباراة واحدة في كل من دور 16، وربع النهائي، ونصف النهائي، إضافة إلى المباراة النهائية.

الوصول إلى الملعب

بإمكان المشجعين حاملي بطاقة هيا الاستفادة من خدمات النقل المجانية عبر وسائل المواصلات العامة الحديثة في أنحاء قطر من 11 نوفمبر حتى 23 ديسمبر 2022.

وسيتمكن المشجعون من الوصول مباشرة إلى استاد لوسيل من خلال مترو الدوحة عبر محطة لوسيل على الخط الأحمر، والتي تقع على مسافة قصيرة من الاستاد.

أما سائقو السيارات الخاصة ومرافقوهم فيمكنهم الوصول إلى الاستاد عبر طريق الخور السريع، وتتوفر مواقف السيارات ووسائل النقل بالقرب من الاستاد. وفي المرحلة التي تلي المونديال، سيصبح من الممكن الوصول إلى الاستاد من خلال شبكة الترام الخفيف بمدينة لوسيل.