“ليتل رياض” تمنح زوار موسم الرياض 2022 تجربة ترفيهية استثنائية

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افتُتحت اليوم، الـسبت 26 نوفمبر، منطقة “ليتل رياض”، إحدى مناطق موسم الرياض 2022، التي تُمثّل تجربة ترفيهية استثنائية لزوار الموسم هذا العام، لما تقدمه من عروض ترفيهية وأنشطة مميزة.
وتعيد منطقة “ليتل رياض” الملاصقة لمنطقة “ذاجروفز” بحي السفارات بتصاميمها الهندسية وتنوع فعالياتها؛ تعريف مفهوم التجارب المميزة، وتقدمها في قالب بسيط وعصري يتسم بالحداثة عبر العديد من الفعاليات الترفيهية، منها: العروض الموسيقية الحية، والمطاعم والمقاهي، إضافة إلى ورش عمل مختلفة.
وتوفر المنطقة لزوارها جلسات “يوغا” وتمارين رياضية، تساعدهم في تحسين صحتهم الجسدية وتعزيز حالتهم المزاجية، وذلك تحت إشراف وتقديم مجموعة من الخبراء الرياضيين، إلى جانب ورش عمل متنوعة ومميزة، ستصقل مهاراتهم وتنميها وتمنحهم فرصة تجربة مجموعة من المنتجات والعناصر المصنوعة يدويًا.
ولمحبي تذوق أشهر الأكلات العالمية، تتضمن المنطقة العديد من المطاعم، التي تقدم أشهى الأطباق والوجبات، ومنها مطعم ” “Parker’sوهو مطعم فرنسي بلمسة أمريكية، بالإضافة إلى Joe & the juice “” إذ يعد أحد أشهر المقاهي الدنماركية، ويوجد في الرياض للمرة الأولى، ويتميز بتقديمه الأطباق الشهية وقائمة كاملة من المشروبات الصحية ذات المذاق الرائع.
ولهواة التميز والخصوصية، توفر المنطقة جلسات فوق أسطح مبانيها، تتميز بإطلالات رائعة وأجواء مميزة في الهواء الطلق، تمنح الزوار الهدوء، وتتيح لهم تناول المشروبات الطازجة بمختلف أنواعها.
وتستقبل المنطقة زوارها ابتداءً من اليوم الـسبت 26 نوفمبر، من الساعة السابعة صباحًا حتى الواحدة بعد منتصف الليل.
لمزيد من المعلومات عن المنطقة يمكنكم الدخول على الرابط التالي: https://riyadhseason.sa/zones/little-riyadh/