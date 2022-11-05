ليستر سيتي يقهر إيفرتون بثنائية

انتهت مباراة ليستر سيتي ضد إيفرتون، مساء اليوم بفوز ليستر سيتي بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

ليستر سيتي ضد إيفرتون

وكان البلجيكي يوري تيليمانس نجح في إحراز الهدف الأول لفريق ليستر سيتي بالدقيقة الـ45 مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء نجح هارفي بارنيس في إحراز الهدف الثاني لـ ليستر بالدقيقة الـ87.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد ليستر سيتي 14 نقطة في المركز الـ13، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.

مباريات الغد

وتشهد الجولة الخامسة عشرة غدًا الأحد قمتين في مباريات الدوري الإنجليزي غدًا حيث يلعب تشيلسي مع آرسنال في ديربي مدينة لندن في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة، بينما يلعب توتنهام هوتسبير ضد ليفربول في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت المملكة تُقام مباريات ” أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد، ساوثهامبتون ضد نيوكاسل يونايتد، وست هام يونايتد ضد كريستال بالاس”.

وأُقيمت اليوم 5 مباريات في الدوري الإنجليزي، حيث فاز ليدز يونايتد على بورنموث برباعية مقابل ثلاثة أهداف، فاز مانشستر سيتي على فولهام بنتيجة هدفين لهدف، تعادل نوتنجهام فورست مع برينتفورد بنتيجة 2-2، بينما فاز برايتون على وولفرهامبتون بثلاثية مقابل هدفين.