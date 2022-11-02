ليفربول يخسر صدارة مجموعته بدوري الأبطال

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا صعبًا، مساء الثلاثاء، على منافسه نابولي الإيطالي بهدفين دون رد أحرزهما النجم المصري محمد صلاح والمهاجم داروين نونيز ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

هدفا المباراة

جاء هدف الريدز الأول بعد كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ليحولها المهاجم داروين نونيز رأسية ولكن حارس نابولي ميريت يتصدى لها قبل أن يتابعها محمد صلاح بتسديدة داخل الشباك في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

فيما أحرز داروين نونيز الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 90 + 6.

صدارة المجموعة

بهذه النتيجة خسر ليفربول صدارة مجموعته بدوري أبطال أوروبا فيما تصدر نابولي ترتيب المجموعة بفارق المواجهات المباشرة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 15 محتلًا المركز الثاني، وبفارق الأهداف في المواجهات المباشرة مع نابولي المتصدر بنفس الرصيد من النقاط.

وبذلك صعد نابولي وليفربول إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.