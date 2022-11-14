ليونيل ميسي يتحدث عن كواليس علاقته مع إنريكي لأول مرة

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تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، عن كواليس علاقته مع مدرب سابق لفريق برشلونة.
وكان ميسي قد رحل عن صفوف برشلونة بنهاية عقده صيف العام الماضي، بسبب عجز النادي الكتالوني عن تسوية التضخم في ملف رواتب لاعبيه، فانتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.
وتطرق ميسي، لعلاقته مع لويس إنريكي وقال: “عدت من الأرجنتين بعد العطلة ولعبنا في 2 أو 3 يناير، لا أتذكر بالضبط، وانتهى بي الأمر بالتواجد على مقاعد البدلاء وكان لدينا مشادة استمرت لبعض الوقت”.
وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “لكن بعد ذلك كانت علاقتنا رائعة حتى اليوم الأخير له في برشلونة، وعندما قرر المغادرة طلبنا منه أن يبقى معنا وألا يغادر، وأن الفريق بخير معه”.