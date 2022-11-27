ليونيل ميسي يرفع راية التحدي

وجه قائد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، ليونيل ميسي رسالة إلى الجماهير قبل مواجهة بولندا المقبلة ضمن منافسات كأس العالم 2022.

رسالة ليونيل ميسي

وكتب ليونيل ميسي عبر حسابه الرسمي على “انستقرام”: “كان علينا أن نفوز في تلك المباراة، وكنا نعلم أنه بإمكاننا أن نفعل ذلك.. هناك نهائي آخر قادم يوم الأربعاء، وعلينا مواصلة القتال معًا”.

ويأمل ميسي في مواصلة تألقه مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، وقيادته لتجاوز عقبة بولندا، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من مونديال قطر 2022 في صدارة المجموعة، أملًا في المنافسة على اللقب.

وقاد ليونيل ميسي، منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم لتجاوز عقبة المكسيك بالأمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، حيث سجل هدفاً وصنع آخر، وتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

الأرجنتين في المونديال

ورفع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم 2022، بالتساوي مع الأخضر صاحب المركز الثالث، فيما تتصدر بولندا الترتيب برصيد 4 نقاط.