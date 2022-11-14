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للانضمام إلى معسكر الأرجنتين

ليونيل ميسي يصل أبو ظبي

2022-11-14 الساعة 2:44
ليونيل ميسي يصل أبو ظبي
المواطن - الرياض

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وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مدينة أبو ظبي الإماراتية صباح اليوم، وذلك للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده تحضيرًا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وكان معسكر المنتخب الأرجنتيني بدأ أمس الأحد على ملعب آل نهيان في مدينة أبو ظبي.

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وخاض ميسي، مباراة باريس سان جيرمان ضد أوكسير أمس في الدوري الفرنسي، ثم انضم بعد ذلك للمنتخب الأرجنتيني.

وسيواجه منتخب الأرجنتين، نظيره الإماراتي بعد غد وديًا قبل خوض نهائيات كأس العالم.

مباريات الأرجنتين بالمونديال

يذكر أن منتخب الأرجنتين يتواجد في المجموعة الثالثة مع منتخبات ” السعودية، بولندا، المكسيك”، وسيكون أول لقاء لـ راقصي التانجو في المونديال ضد المنتخب السعودي يوم 22 نوفمبر، ثم يواجه المنتخب المكسيكي في الجولة الثانية، ويختتم دور المجموعات بمواجهة المنتخب البولندي.

وفي سياق آخر، حسم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مصير ميسي، بعد حديث تقارير صحفية عن اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد معه مجددًا.

ميسي
ميسي – المصدر @PSG_English

وسينتهي عقد النجم الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان في صيف 2023، حيث ذكرت صحيفة ” ليكيب” الفرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان ستجدد عقد النجم الأرجنتيني خلال الفترة المقبلة.

ليونيل ميسي
ميسي

ليونيل ميسي ومارادونا

ويرغب ليونيل ميسي في الفوز بلقب كأس العالم وقيادة الأرجنتين لنيل لقبها الثالث، على غرار الأسطورة الأرجنتينية الراحلة دييغو أرماندو مارادونا الذي قاد منتخب بلاده للفوز بلقب كأس العالم عام 1986 في المكسيك.

 

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