ليونيل ميسي يصل أبو ظبي

وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مدينة أبو ظبي الإماراتية صباح اليوم، وذلك للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده تحضيرًا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وكان معسكر المنتخب الأرجنتيني بدأ أمس الأحد على ملعب آل نهيان في مدينة أبو ظبي.

وخاض ميسي، مباراة باريس سان جيرمان ضد أوكسير أمس في الدوري الفرنسي، ثم انضم بعد ذلك للمنتخب الأرجنتيني.

وسيواجه منتخب الأرجنتين، نظيره الإماراتي بعد غد وديًا قبل خوض نهائيات كأس العالم.

مباريات الأرجنتين بالمونديال

يذكر أن منتخب الأرجنتين يتواجد في المجموعة الثالثة مع منتخبات ” السعودية، بولندا، المكسيك”، وسيكون أول لقاء لـ راقصي التانجو في المونديال ضد المنتخب السعودي يوم 22 نوفمبر، ثم يواجه المنتخب المكسيكي في الجولة الثانية، ويختتم دور المجموعات بمواجهة المنتخب البولندي.

وفي سياق آخر، حسم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مصير ميسي، بعد حديث تقارير صحفية عن اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد معه مجددًا.

وسينتهي عقد النجم الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان في صيف 2023، حيث ذكرت صحيفة ” ليكيب” الفرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان ستجدد عقد النجم الأرجنتيني خلال الفترة المقبلة.

ليونيل ميسي ومارادونا