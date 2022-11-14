مؤتمر صحفي لـ رينارد غدًا قبل مواجهة كرواتيا

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يعقد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، هيرفي رينارد، غدًا الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن ودية كرواتيا عند الساعة “15: 12” مساءً في قاعة المؤتمرات الصحفية في استاد الأمير فيصل بن فهد.
وكتب حساب المنتخب السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين: يعقد المدير الفني للمنتخب الوطني إيرڤي رينارد غدًا الثلاثاء عند الساعة “15: 12” مساءً مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية في “استاد الأمير فيصل بن فهد” ، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب كرواتيا.
ويلتقي المنتخب الوطني ونظيره الكرواتي في المباراة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء في ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.
يُذكر أن مباراة كرواتيا هي آخر وديات الأخضر قبل المغادرة إلى قطر للمشاركة في كأس العالم.