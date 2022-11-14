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مؤتمر صحفي لـ رينارد غدًا قبل مواجهة كرواتيا

2022-11-14 الساعة 10:13
مؤتمر صحفي لـ رينارد غدًا قبل مواجهة كرواتيا
الرياض - متابعة

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يعقد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، هيرفي رينارد، غدًا الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن ودية كرواتيا عند الساعة “15: 12” مساءً في قاعة المؤتمرات الصحفية في استاد الأمير فيصل بن فهد.

هيرفي رينارد

مؤتمر صحفي

وكتب حساب المنتخب السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين: يعقد المدير الفني للمنتخب الوطني إيرڤي رينارد غدًا الثلاثاء عند الساعة “15: 12” مساءً مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية في “استاد الأمير فيصل بن فهد” ، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب كرواتيا.

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المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

آخر وديات الأخضر

ويلتقي المنتخب الوطني ونظيره الكرواتي في المباراة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء في ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

يُذكر أن مباراة كرواتيا هي آخر وديات الأخضر قبل المغادرة إلى قطر للمشاركة في كأس العالم.

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