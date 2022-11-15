Icon

الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر Icon تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة Icon قالها محمد بن سلمان وضبط القاضي خير دليل: لن ينجو أي فاسد Icon 10 معلومات عن قمة العشرين وأهدافها Icon أرقام تؤكد الريادة السعودية العالمية في الصحة والبحث والتطوير Icon السعودية تقود الاقتصاد الرقمي في عام الرئاسة الإندونيسية لقمة G20 Icon جولة ولي العهد الآسيوية تعزز دور المملكة العالمي Icon متحدث الجوازات: الهوية الوطنية لا تمكن السفر لقطر لحضور المونديال Icon من هانغتشو إلى بالي.. حضور محمد بن سلمان مميز في G20 Icon انزلاق زوجة الرئيس الإندونيسي على درج طائرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
حصاد اليوم
المقدرة بـ 124 مليار دولار

مؤسس أمازون يعتزم التبرع بثروته للأعمال الخيرية

2022-11-15 الساعة 12:31
مؤسس أمازون يعتزم التبرع بثروته للأعمال الخيرية
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

كشف مراسل شبكة CNN كلوي ميلاس، في مقابلة اليوم الإثنين، أن مؤسس أمازون جيف بيزوس قرر التخلي عن معظم ثروته المقدرة بـ 124 مليار دولار.

محاربة أزمة المناخ

وبحسب CNN، أفاد بيزوس أنه يعتزم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الثروة لمحاربة أزمة المناخ، ودعم الأشخاص الذين يمكنهم توحيد البشرية.

قد يهمّك أيضاً
Img

استدعاء 40 ألف سيارة تسلا

Img

رالي حائل محطة عالمية لرياضة السيارات

وأشار مؤسس أمازون إلى أن الجزء الصعب في عملية التبرع بالمال هو معرفة كيفية القيام بذلك بطريقة مدعومة، مدعياً أنه يعمل مع شريكته لورين سانشيز، حالياً على بناء القدرة على منح هذه الأموال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حالات يحتاج فيها المريض لاستبدال مفصل الركبة
حصاد اليوم

حالات يحتاج فيها المريض لاستبدال مفصل الركبة

حصاد اليوم
خسارة مفاجئة لـ ليفربول ضد نوتنجهام فورست
الرياضة العالمية

خسارة مفاجئة لـ ليفربول ضد نوتنجهام فورست

الرياضة العالمية
سون مهدد بالغياب عن المونديال
الرياضة

سون مهدد بالغياب عن المونديال

الرياضة
طائرات درون لأعمال المسوحات بمحمية الإمام سعود
السعودية اليوم

طائرات درون لأعمال المسوحات بمحمية الإمام سعود

السعودية اليوم
إطلالة نانسي عجرم بدون مكياج
مشاهير

إطلالة نانسي عجرم بدون مكياج

مشاهير
ترحيب ودعوة من أمريكا لروسيا
حصاد اليوم

ترحيب ودعوة من أمريكا لروسيا

حصاد اليوم
لقطات لحريق ضخم بالعراق
العالم

لقطات لحريق ضخم بالعراق

العالم
بايدن يتلقى أحدث لقاح لكورونا
العالم

بايدن يتلقى أحدث لقاح لكورونا

العالم