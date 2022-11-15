مؤسس أمازون يعتزم التبرع بثروته للأعمال الخيرية

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كشف مراسل شبكة CNN كلوي ميلاس، في مقابلة اليوم الإثنين، أن مؤسس أمازون جيف بيزوس قرر التخلي عن معظم ثروته المقدرة بـ 124 مليار دولار.
وبحسب CNN، أفاد بيزوس أنه يعتزم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الثروة لمحاربة أزمة المناخ، ودعم الأشخاص الذين يمكنهم توحيد البشرية.
وأشار مؤسس أمازون إلى أن الجزء الصعب في عملية التبرع بالمال هو معرفة كيفية القيام بذلك بطريقة مدعومة، مدعياً أنه يعمل مع شريكته لورين سانشيز، حالياً على بناء القدرة على منح هذه الأموال.