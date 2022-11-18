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الاتفاق على التعاون بالعديد من القطاعات

ماذا قال محمد بن سلمان عن علاقات السعودية بتايلاند؟

2022-11-18 الساعة 11:35
ماذا قال محمد بن سلمان عن علاقات السعودية بتايلاند؟
المواطن - الرياض

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قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: إن المملكة هي أولى الدول العربية التي بنت علاقات مع تايلاند منذ الخمسينيات، والآن تتطلع إلى الانتقال إلى مرحلة أخرى في العلاقات الثنائية.

جاء ذلك خلال كلمة ولي العهد خلال جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء التايلندي والتي جرى خلالها، بحث أوجه العلاقات الثنائية، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها، بالإضافة إلى تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

نص كلمة ولي العهد:

وجاء في نص كلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ما يلي:

“شكرًا دولة الرئيس على دعوتكم الكريمة منذ لقائنا معكم الأول في المملكة العربية السعودية في زيارتكم الأولى للمملكة العربية السعودية من تسعة أشهر تقريبًا تم الاتفاق على التعاون في العديد من القطاعات وتم إنجاز الكثير منها بشكل أكثر مما نتوقع، وهذا يؤكد أن الفرص بين بلدينا فرص أكبر بكثير مما كنا نطمح له وهذا أمر جيد للغاية، فنحن نعمل اليوم بالتعاون في عدة مجالات في مجال الطاقة والسياحة والاستثمار والبنية التحتية والزراعة وغيرها من المجالات التي سوف يستفيد منها البلدان.

المملكة العربية السعودية أول دولة عربية بنت علاقة مع تايلاند في الخمسينيات والآن نتطلع إلى أن ننتقل إلى مرحلة أخرى في العلاقة بين البلدين، اليوم سوف نشهد توقيع العديد من الاتفاقيات وأيضًا سوف نناقش العديد من الفرص في المستقبل التي سوف نعمل عليها في العام القادم.

وأنا متأكد أنه سوف يكون العائد على شعبينا وعلى اقتصاد تايلاند والمملكة العربية السعودية كبيرًا للغاية، وفي الأخير أشكر دولتكم على حسن الضيافة وحسن الاستقبال ورعايتكم للوفد السعودي”.

 

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