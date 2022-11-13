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خصم إفريقي قوي

مارتينز: مواجهة مصر فرصة مثالية قبل المونديال

2022-11-13 الساعة 10:46
مارتينز: مواجهة مصر فرصة مثالية قبل المونديال
المواطن – متابعة

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يستعد المنتخب البلجيكي لملاقاة مصر، الجمعة المقبلة، 18 نوفمبر، في مباراة ودية، تجمع بينهما على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، قبل سفر فريق روبيرتو مارتينز إلى مونديال قطر 2022.

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فرصة مثالية

وقال المدرب روبيرتو مارتينز، في تصريحات نشرها موقع “DH Sports” البلجيكي: “مباراة مصر؟ إنها فرصة لنا قبل السفر إلى قطر.. مواجهة خصم إفريقي من الشرق الأوسط يفي بجميع المتطلبات التي نبحث عنها استعدادًا لكأس العالم”.

وأشار الموقع البلجيكي إلى أن الشياطين الحمر بصدد شد الرحال إلى الكويت، الثلاثاء القادم.

منتخب بلجيكا
المنتخب البلجيكي – المصدر @BelRedDevils

مواجهات سابقة

وكان المنتخب البلجيكي واجه المصري، قبل منافسات كأس العالم 2018 وديًا، عندما تفوق الشياطين الحمر على الفراعنة، بثلاثة أهداف نظيفة.

منتخب بلجيكا، أوقعته قرعة الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، ضمن المجموعة السادسة بكأس العالم 2022، إلى جانب المغرب، كندا وكرواتيا.

يذكر أن بعثة المنتخب المصري تحت قيادة المدرب روي فيتوريا، وصلت الكويت، اليوم الأحد، استعدادًا لخوض مباراة ودية أمام بلجيكا.

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