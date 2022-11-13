مارتينز: مواجهة مصر فرصة مثالية قبل المونديال

يستعد المنتخب البلجيكي لملاقاة مصر، الجمعة المقبلة، 18 نوفمبر، في مباراة ودية، تجمع بينهما على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، قبل سفر فريق روبيرتو مارتينز إلى مونديال قطر 2022.

فرصة مثالية

وقال المدرب روبيرتو مارتينز، في تصريحات نشرها موقع “DH Sports” البلجيكي: “مباراة مصر؟ إنها فرصة لنا قبل السفر إلى قطر.. مواجهة خصم إفريقي من الشرق الأوسط يفي بجميع المتطلبات التي نبحث عنها استعدادًا لكأس العالم”.

وأشار الموقع البلجيكي إلى أن الشياطين الحمر بصدد شد الرحال إلى الكويت، الثلاثاء القادم.

مواجهات سابقة

وكان المنتخب البلجيكي واجه المصري، قبل منافسات كأس العالم 2018 وديًا، عندما تفوق الشياطين الحمر على الفراعنة، بثلاثة أهداف نظيفة.

منتخب بلجيكا، أوقعته قرعة الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، ضمن المجموعة السادسة بكأس العالم 2022، إلى جانب المغرب، كندا وكرواتيا.

يذكر أن بعثة المنتخب المصري تحت قيادة المدرب روي فيتوريا، وصلت الكويت، اليوم الأحد، استعدادًا لخوض مباراة ودية أمام بلجيكا.