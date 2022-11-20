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في افتتاح مونديال قطر

مارسيل دوسايي يعرض كأس العالم أمام الجماهير

2022-11-20 الساعة 6:10
مارسيل دوسايي يعرض كأس العالم أمام الجماهير
المواطن - محمد سمعه

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عرض الفرنسي مارسيل دوسايي نجم الكرة الفرنسية السابق بطولة كأس العالم أمام الجماهير الحاضرة في ملعب ” البيت” في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك على هامش حفل افتتاح المونديال القطري.

حضور جماهيري كبير

وتحرك دوسايي حاملًا لقب الكأس أمام الجماهير وسط صيحات التشجيع والحماس منهم.

وبدأ حفل الافتتاح في المونديال بكلمة من الفنان الأمريكي العالمي مورجان فريمان وبعض العروض الغنائية التي تُعبر عن التراث القطري.

كما تناول حفل الافتتاح أشهر الأهازيج الغنائية للمنتخبات الـ32 المشاركة في البطولة.

فقرات حفل افتتاح كأس العالم 

يذكر أن الحفل انطلق قبل قليل، كما يُشارك في الحفل مجموعة من أكبر الفنانين والمطربين في الشرق الأوسط والعالم، حيث تتواجد المطربة اللبنانية الشهيرة ميريام فارس التي تُغني أغنية من ضمن أغانٍ رئيسية للمونديال.

كما تتواجد المطربة العراقية رحمة رياض والمطربة اليمنية بلقيس في الحفل حيث شاركتا في أغنية Light The Sky وهي من ضمن الأغاني الرئيسية في مونديال قطر.

ومن المنتظر كذلك حضور فرقة Bts الغنائية من كوريا الجنوبية للمشاركة في حفل الافتتاح.

وشارك مجموعة من المطربين العرب في تقديم أغنية ” عرب” وهم ” اللبناني فضل شاكر، المصري أحمد شيبة، نوال الكويتية، الكويتي حمود الخضر، المغربي زهير بهاوي”، حيث تُعد أغنية من ضمن الأغاني العربية للمونديال القطري.

جدير بالذكر أن مونديال قطر ينطلق من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل حيث يُقام على 8 ملاعب في الدوحة.

 

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