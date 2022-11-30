ماركوس راشفورد نجم مباراة إنجلترا وويلز بالمونديال

لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية
حقق اللاعب ماركوس راشفورد نجم هجوم منتخب إنجلترا، وفريق مانشستر يونايتد، جائزة أفضل لاعب في مواجهة منتخب بلاده ضد ويلز، الثلاثاء، بعد تسجيله لثنائية تاريخية في اللقاء الذي انتهى بثلاثة أهداف دون رد.
وحقق منتخب إنجلترا الفوز بثلاثة أهداف على جاره المنتخب الويلزي، وقع عليها ماركوس راشفورد بواقع ثنائية وهدف لفيل فودين.
وتأهل المنتخب الإنجليزي الشهير بـ(الأسود الثلاثة) بعدما تصدر مجموعته بـ 7 نقاط، من فوزين وتعادل، وضرب موعدًا مع المنتخب السنغالي (أسود التيرانجا) في دور الـ16 من البطولة.
وسجل راشفورد ثنائية قاد بها منتخب إنجلترا للفوز على ويلز، ونال على تألقه جائزة أفضل لاعب في المباراة.