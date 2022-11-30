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سجل ثنائية تاريخية

ماركوس راشفورد نجم مباراة إنجلترا وويلز بالمونديال

2022-11-30 الساعة 1:41
ماركوس راشفورد نجم مباراة إنجلترا وويلز بالمونديال
المواطن - متابعة

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حقق اللاعب ماركوس راشفورد نجم هجوم منتخب إنجلترا، وفريق مانشستر يونايتد، جائزة أفضل لاعب في مواجهة منتخب بلاده ضد ويلز، الثلاثاء، بعد تسجيله لثنائية تاريخية في اللقاء الذي انتهى بثلاثة أهداف دون رد.

ثنائية راشفورد

وحقق منتخب إنجلترا الفوز بثلاثة أهداف على جاره المنتخب الويلزي، وقع عليها ماركوس راشفورد بواقع ثنائية وهدف لفيل فودين.

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إنجلترا والسنغال

وتأهل المنتخب الإنجليزي الشهير بـ(الأسود الثلاثة) بعدما تصدر مجموعته بـ 7 نقاط، من فوزين وتعادل، وضرب موعدًا مع المنتخب السنغالي (أسود التيرانجا) في دور الـ16 من البطولة.

وسجل راشفورد ثنائية قاد بها منتخب إنجلترا للفوز على ويلز، ونال على تألقه جائزة أفضل لاعب في المباراة.

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