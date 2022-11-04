ماسك: تويتر يشهد تراجعًا هائلًا بالإيرادات

قال الملياردير إيلون ماسك: إن تويتر شهد تراجعًا هائلًا في الإيرادات بفعل ضغوط المجموعات النشطة على المعلنين، على الرغم من عدم تغير أي شيء في الإشراف على المحتوى، وقيامنا بكل ما في وسعنا لإرضاء النشطاء.

تدمير حرية التعبير

وبحسب سي إن بي سي، أضاف إيلون ماسك قائلًا: هم يحاولون تدمير حرية التعبير في أمريكا”.

وأعلنت شركة تويتر أنها شرعت في إخطار الموظفين، الذين تقرر تسريحهم، بعد انتقال ملكية منصة التواصل الاجتماعي إلى إيلون ماسك.

وبدأ موظفون يتبادلون الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعلنون أن سيغادرون.

وجاء في رسالة إلكترونية داخلية أن عملية تخفيض الوظائف “تهدف إلى وضع تويتر على طريق صحي”.

وقالت الشركة: إنها ستغلق مكاتبها مؤقتًا، ولن يسمح للعاملين فيها بالدخول إلا بعدما يعرفون ما إذا فقدوا وظائفهم.