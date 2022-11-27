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إطلاق سيارات تسلا الجديدة

ماسك يرد على تشكيك جيتس بذاتية القيادة

2022-11-27 الساعة 1:45
ماسك يرد على تشكيك جيتس بذاتية القيادة
المواطن - متابعة

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رد أغنى رجل في العالم إيلون ماسك، على رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس عملاق التكنولوجيا العالمي مايكروسوفت بيل جيتس، حينما شكك في فعالية سيارات تسلا ذاتية القيادة.

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جيتس وماسك

وغرد المالك الحالي لتويتر عبر حسابه موجهاً حديثه لبيل جيتس: يمكنه أن يقودها بنفسه إن أراد.

ونشر الحساب الرسمي لشركة تسلا Teslaconomics عبر تويتر، تغريدة ماسك، مع الإشارة إلى أن تسليم شاحنات تسلا ذاتية القيادة Tesla Semi  سيبدأ الأسبوع القادم، مشيراً إلى أن ماسك أخبر بيل جيتس بأنه يمكنه قيادتها بنفسه إن أراد.

ذاتية القيادة

وكان بيل جيتس قد شكك في السابق بأن شاحنات تسلا لن تحدث أبداً.

يذكر أن شاحنات تسلا Tesla Semi هي شاحنة كهربائية ذاتية القيادة من تطوير شركة تسلا موتورز، تم الكشف عن نموذجين تجريبيين في نوفمبر 2017 وقد بدأ الإنتاج التجاري هذا العام. وتتميز الشاحنة بطبقة طلاء فضية وتصميم أمامي أنيق، جنباً إلى جنب مع شعار تسلا الأيقوني في مقدمة ووسط غطاء المحرك.

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