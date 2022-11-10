ماسك يطرح التحويلات المالية عبر تويتر

أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، المالك الجديد لـتويتر، عن فكرة جديدة للحوالات المالية عبر الشبكة الاجتماعية.

تحويلات مالية

وكشف ماسك، خلال محادثة مع مستخدمي تويتر في غرفة الصوت، أن الذين دفعوا مقابل إجراء التحقق في الشبكة الاجتماعية سيحصلون على رصيد في حسابهم.

وتساءل ماسك: ماذا لو دخلت لحسابك وأرسلت منه أموالًا لشخص ما على تويتر؟!

مجرد فكرة

ولفت إلى أن ربط الحساب المصرفي بحساب الشبكة الاجتماعية سيسمح للمستخدم بتحويل الأموال أو سحبها، لكن رجل الأعمال لم يوضح ما إذا كان هذا الإجراء سيبصر النور، أم أنه مجرد فكرة.