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ماسك يطمئن مستخدمي تويتر بإصلاحات جديدة

2022-11-24 الساعة 12:23
ماسك يطمئن مستخدمي تويتر بإصلاحات جديدة
المواطن - متابعة

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أعلن مالك تويتر الجديد إيلون ماسك، اليوم الخميس، عن تحسينات مهمة تشهدها المنصة الأكثر شعبية بالعالم.

مشكلات تويتر

ويمر موقع تويتر بمصاعب، بسبب حدوث مشكلات فنية وتقنية، بالإضافة إلى تسريح عدد من الموظفين. إلا أن ماسك وفي تغريدة اليوم الخميس، بشر المستخدمين بحصول تحسينات مهمة على المنصة، من ناحية السرعة.

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وقال ماسك، في تغريدة له بموقع تويتر: قد تلاحظون تحسينات صغيرة، وأحياناً كبيرة، في سرعة تويتر. ستكون ذات أهمية خاصة في البلدان البعيدة عن الولايات المتحدة الأمريكية.

ثغرات تويتر

أتى ذلك فيما يعيش الموقع على وقع تحولات كبرى، منذ شرائه من قبل ماسك، وسط مخاوف من أن يؤدي تسريح عدد كبير من الموظفين إلى زيادة الثغرات والأعطال.

وسجلت المنصة عدداً من المشكلات، بحسب ما كشفه أمس موقع أكسيوس، منها النظام الآلي لحقوق الملكية الفكرية الذي لم يكن يعمل، مساء الأحد، وجعل بعض المستخدمين ينشرون عدداً من المقاطع ذات الحقوق، وظلت على المنصة لمدة ساعات قبل إزالتها. كذلك الإبلاغ عن قرصنة حسابات في تويتر، وبطء الموقع في التفاعل مع المستخدمين لأجل استعادة الحسابات.

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