ماسك يفعل الحسابات المحظورة على تويتر

قرر المالك الجديد لتويتر، إيلون ماسك؛ بناء على نتيجة استفتاء أجراه عبر المنصّة واستمرّ 24 ساعة، إصدار عفو عام عن الحسابات المجّمدة على موقعه وإعادة تفعيلها اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

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وغرد ماسك، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أمس الخميس، قائلًا: الشعب قال كلمته.. العفو العام يبدأ الأسبوع المقبل.

جاء ذلك ردًّا على تغريدة سابقة نشرها، أول أمس الأربعاء، وطلب فيها من المغرّدين أن يجيبوا في استفتاء على السؤال التالي: “هل يفترض بتويتر أن يمنح عفوًا عامًّا عن الحسابات المجمّدة، بشرط ألا تكون قد انتهكت القانون أو أرسلت بريدًا عشوائيًّا فاضحًا؟”.

وأجاب 72.4% من المغرّدين على سؤال ماسك بـ”نعم”، في حين أجاب 27.6% منهم بـ”لا”.